Este es el legado de la dana Alice para esta semana en Alicante

La dana Alice deja atrás la provincia de Alicante y entra en disolución, aunque sus estertores van a dejar inestabilidad durante toda la semana. Así, podrían producirse precipitaciones aisladas durante los próximos días, aunque en un principio no serían torrenciales.

Pese al aviso naranja en el litoral norte y el amarillo en el sur e interior, hasta las 19:00 horas las lluvias en la provincia de Alicante no han sido destacadas. Así, según la red de Avamet, el principal acumulado ha sido en El Verger con 16,8 litros por metro cuadrados, seguido de Dénia con 12,1 y l'Atzúbia con 10,8 litros, y ya valores por debajo de 10 litros en el interior de la Marina Alta sobre todo.

Para el martes se mantendrá el aviso amarillo ya solo en el litoral norte, que abarca la Marina Alta y parte de la Marina Baixa y El Comtat, estando previsto que se desactive a las 8:00 de la mañana, cerrando así este ciclo de alertas, aunque la inestabilidad se mantendrá con chubascos aislados.

"La dana Alice está en fase de disolución ya. Y quedan durante toda esta semana restos de aire frío en capas altas y se van a ir formando núcleos, tormentas de manera esparcida, distribuida, de forma anárquica por la provincia". Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que la dana Alice "se desplazó hacia Castellón y Tarragona. Como hemos visto, está en fase de disolución ya. Y quedan durante toda esta semana restos de aire frío en capas altas y se van a ir formando núcleos, tormentas de manera esparcida, distribuida, de forma anárquica por la provincia".

Así, "los modelos están señalando que pueden ir cayendo chaparrones, pero nada intenso que sea de riesgo, a no ser que en las próximas horas Aemet cambie los avisos. En principio van a ser chaparrones dispersos a lo largo de esta semana, pero no es una situación de riesgo".

Olcina ha destacado que "la dana Alice se está diluyendo" y en unas horas dejará ya de tener efecto, despidiéndose con las alertas que hay activas hasta el martes a primera hora en el litoral mediterráneo.