El PSOE denuncia irregularidades en el ingreso municipal de 1.600 euros por parte del alcalde de l'Alqueria d'Asnar

El PSOE de l'Alqueria d'Asnar ha denunciado supuestas irregularidades en el ingreso de 1.625 euros procedentes de la recaudación de la piscina municipal y ha exigido al alcalde César Palmer que aclare lo ocurrido. Por su parte, el primer edil ha negado cualquier deficiencia y ha asegurado que todo está correcto y ha aportado la información necesaria para aclararlo.

En un comunicado "el PSPV de l'Alqueria d'Asnar exige explicaciones al alcalde y al regidor de Economía y Hacienda, por el paradero de 1.625 euros de la piscina municipal", que aseguran no figuran en la contabilidad municipal.

El grupo municipal del PSPV de l'Alqueria d'Asnar ha solicitado explicaciones urgentes al alcalde, que ahora es un tránsfuga tras dejar Compromís hace un año después de que su partido le abriera un expediente por pactar con el PP, y a su principal socio de gobierno. La razón es que han descubierto que "1.625 euros procedentes de la recaudación de la piscina municipal de agosto del 2024, entregados al propio alcalde para su ingreso en el banco, nunca fueron ingresados ni contabilizados oficialmente".

Los socialistas aseguran que no hay ningún apunte contable sobre el ingreso del dinero

El PSOE sostiene que "según la documentación revisada por el grupo socialista, el dinero fue entregado al alcalde hace más de un año con el compromiso de realizar su ingreso en la contabilidad municipal. Sin embargo, a estas alturas, no existe ningún apunte contable que apoye esta operación".

"Ante las preguntas del PSPV en el último pleno, y seguidamente por instancia, el alcalde ha respondido que la cantidad fue introducida en la caja municipal y utilizada para pagar facturas en efectivo. Esta versión no se sostiene, dado que no hay ningún registro de ese movimiento, lo cual hace sospechar de una irregular gestión de los fondos públicos".

"Desde el PSPV se considera esta situación de máxima gravedad, y se exige al alcalde y al regidor de Economía y Hacienda, que aporten todas las pruebas documentales que apoyen sus afirmaciones".

“El dinero de todos los vecinos no pueden desaparecer sin justificación. Estamos hablando de una cuestión de transparencia, responsabilidad y respeto por la gestión pública”, han destacado, advirtiendo que "el PSPV estudia ya posibles medidas legales si no se esclarece la situación en los próximos días".

Réplica

Por su parte el primer edil ha explicado a INFORMACIÓN que "tienen toda la información que tienen que tener y el dinero está en la cuenta bancaria del Ayuntamiento, que digan lo que quieran".