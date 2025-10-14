Alcoy presenta su apuesta por la sostenibilidad en un encuentro nacional sobre el cambio climático

Alcoy muestra en un encuentro nacional su apuesta por la sostenibilidad. El alcalde de Alcoy, Toni Francés, participó en la Convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, celebrada en La Térmica Cultural de Ponferrada (León).

El encuentro, organizado por el Gobierno de España y coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha sido inaugurado por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, junto a los ministros Luis Planas y Fernando Grande-Marlaska.

La convención está concebida para reunir durante dos jornadas a representantes institucionales, científicos, empresariales y sociales de todo el país, con el objetivo de impulsar un gran pacto de Estado frente a la crisis climática, reforzando la cooperación entre administraciones, la adaptación de los territorios y la innovación como palanca para la sostenibilidad.

“Lo importante es tener una estrategia clara y que la lucha contra el cambio climático sea transversal e integral" Toni Francés — Alcalde de Alcoy

En este marco, Francés ha intervenido en el Ágora Municipios, una de las sesiones centrales del programa, organizada por la Red Innpulso y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El alcalde ha inaugurado el foro en calidad de vicepresidente de la Red Innpulso, junto a la ministra Diana Moranty Jordi Mazón, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona), quien ha participado en representación de la presidencia de la Red.

El alcalde ha estado acompañado por el edil de la recién creada Concejalía de Emergencia Climática, Raül Llopis, en una jornada que ha puesto de relieve el papel de las ciudades en la transición ecológica y en la creación de entornos urbanos más habitables y resilientes.

Un momento de la convención / INFORMACIÓN

Durante su intervención, Francés ha explicado que Alcoy aborda la sostenibilidad urbana desde una estrategia transversal, que integra la movilidad sostenible, la eficiencia energética, la regeneración de las infraestructuras verdes y azules y la digitalización aplicada a la gestión urbana.

Renaturalización

“Lo importante es tener una estrategia clara y que la lucha contra el cambio climático sea transversal e integral. Solo así conseguiremos que todas las acciones municipales sumen en mitigación y adaptación, multiplicando su impacto positivo sobre la ciudad y el territorio”, ha afirmado Francés, quien ha destacado especialmente el proyecto AlcoiBioUp, impulsado con apoyo de la Fundación Biodiversidad, como ejemplo del trabajo realizado por Alcoy para mitigar el riesgo climático y reconectar la ciudad con la naturaleza.

“Históricamente, las ciudades industriales como Alcoy vivían de espaldas a los ríos. Hoy estamos haciendo justo lo contrario: los estamos recuperando, abriéndolos a la gente y devolviéndoles su valor ambiental, social y climático” Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Francés ha detallado que este proceso incluye la recuperación ecológica de barrancos y riberas, la plantación de vegetación autóctona, la eliminación de especies invasoras y la mejora de la accesibilidad para que la ciudadanía pueda disfrutar de estos espacios.

“Históricamente, las ciudades industriales como Alcoy vivían de espaldas a los ríos. Hoy estamos haciendo justo lo contrario: los estamos recuperando, abriéndolos a la gente y devolviéndoles su valor ambiental, social y climático”, ha añadido.

Sandbox

El alcalde ha recordado también que Alcoy es pionera en España en la creación de un Sandbox Urbano, un espacio de experimentación que permite probar soluciones innovadoras en entornos reales, y que actualmente colidera el grupo de trabajo nacional de la Red Innpulso sobre innovación urbana aplicada a la sostenibilidad.

La intervención del alcalde ha cerrado un Ágora Municipios centrado en el papel de las ciudades en la acción climática, con una conclusión compartida: los ayuntamientos son la primera línea de respuesta frente a la emergencia climática, y solo mediante visión, compromiso y cooperación será posible avanzar hacia una España climáticamente neutra y socialmente cohesionada.