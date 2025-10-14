¿Por qué Guanyar cuestiona la creación de la concejalía de Emergencia Climática de Alcoy?

Guanyar Alcoi ha cuestionado este martes la remodelación del gobierno local que se ha realizado para crear la concejalía de Emergencia Climática y ha denunciado denuncia que es “una mano de pintura” para "tapar su falta de compromiso ambiental".

Así, la plataforma ciudadana considera que el nuevo organigrama municipal de Alcoy "no supone ningún cambio político real" y alerta que, "mientras el alcalde Toni Francés habla de emergencia climática, su gobierno avala el polígono de La Canal que amenaza el acuífero del Molinar".

De esta forma ha valorado Guanyar la restructuración anunciada la pasada semana por el primer edil, considerándola como "una operación puramente cosmética, una simple mano de pintura con palabras grandilocuentes”, pero "ningún cambio político real ni una apuesta decidida para afrontar los retos ambientales que la ciudad tiene por delante".

Sergi Rodríguez, portavoz de Guanyar Alcoi / INFORMACIÓN

Para la formación el cambio es un “intercambio de cromos” para continuar con la misma línea política. La creación de una supuesta “gran área de Emergencia Climática”, dirigida por el regidor Raül Llopis, “el hombre multitareas del gobierno”, "unifica competencias que ya estaban coordinadas entre concejalías, sin aportar nuevas políticas ni soluciones reales".

"Se aparta a la anterior regidora de Medio Ambiente de sus competencias después de una gestión nula" Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

“El gobierno hace más de una década que está al frente de la ciudad y todavía tiene pendiente aprobar la asignatura ecológica y ambiental”, señala el portavoz de Guanyar Sergi Rodríguez. “Se aparta a la anterior regidora de Medio Ambiente de sus competencias después de una gestión nula, incapaz incluso de cumplir acuerdos plenarios como el plan de actuación frente las altas temperaturas, aprobado el julio de 2024".

Proyectos destructivos

La plataforma se pregunta también si esta macroárea de Emergencia Climática “defenderá realmente los recursos naturales de la ciudad, especialmente el acuífero del Molinar, o si continuará avalando proyectos destructivos como el polígono industrial de La Canal o las macroplantas fotovoltaicas sobre tierras agrícolas de valor estratégico para el futuro de la ciudad; o si se pondrá freno a proyectos urbanísticos que no responden a los criterios de sostenibilidad y de ciudad compacta que necesitamos”.

En este sentido, Rodríguez remarca que “el reto climático no se afronta con más intercambios de cromos, sino teniendo como primera línea de defensa nuestro entorno natural”.

La Canal

Guanyar denuncia, además, que mientras el alcalde "vende la remodelación como una apuesta por el medio ambiente", la realidad es que “el gobierno de Toni Francés (PSOE) y Àlex Cerradelo (Compromís) ha firmado un protocolo con la Generalitat de Mazón (PP) y la Cámara de Comercio de Alcoy que ha permitido tramitar de urgencia el polígono de La Canal mediante un plan especial que permite la reclasificación de suelo no urbanizable en urbanizable, como primer paso para actuar en La Canal y poniendo en peligro directo el acuífero del Molinar”.

“Si el gobierno extinguiera este protocolo y se pusiera realmente al frente de la defensa de nuestro medio natural, eso sí que sería una auténtica remodelación política del gobierno actual”, ha añadido Rodríguez, que ha destacado que “sin este cambio profundo, la ciudad no avanza".

En conclusión, Guanyar Alcoi "reitera que no percibe ningún cambio relevante en la estructura del gobierno ni entiende la necesidad de una séptima tenencia de Alcaldía".

La plataforma exige al ejecutivo local que “deje de engañar la población, se ponga a trabajar seriamente para hacer frente en los retos ambientales y garantice el futuro de las próximas generaciones con un Alcoy preparado para el cambio climático”.