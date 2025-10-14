El alcalde de l'Alqueria ingresa en el Ayuntamiento la recaudación de la piscina que le afeó el PSOE que había cogido en 2024

Más de un año después, el alcalde de l'Alqueria d'Asnar, César Palmer, ha ingresado en la cuenta municipal del banco los 1.625 euros procedentes de la recaudación de la piscina de agosto de 2024, tras alertar el PSPV-PSOE de que no había constancia del paradero del dinero.

El primer edil de esta pequeña localidad de El Comtat, con cerca de 500 habitantes, ha asegurado que el dinero estaba en la caja municipal para el pago en efectivo, y que ante el "revuelo" generado, ha decidido sacarlo de ahí para ingresarlo en la cuenta municipal.

El PSOE ha reiterado su malestar sobre la forma de actuar del alcalde con el dinero público, después de que el lunes consideraran los socialistas que se habían producido supuestas irregularidades con este dinero. Y es que tras preguntar en el pleno del pasado 15 de septiembre por este tema, presentar una instancia pidiendo información al respecto y emitir el citado comunicado, el alcalde, a través de redes sociales, ha dado a conocer que ingresó el dinero oficialmente en el Ayuntamiento el 8 de octubre de 2025, después de que ya los socialistas advirtieran de la situación irregular de la cuantía recaudada en agosto de 2024.

Pantallado del ingreso colgado por el alcalde en redes sociales con un montaje / INFORMACIÓN

Tras tener constancia de que el dinero se ha ingresado ahora en la cuenta municipal, el PSOE ha manifestado que se trata de una "nueva muestra de cinismo y mentira por parte del señor alcalde", quien dejó Compromís hace un año tras abrirle la coalición un expediente por pactar con el PP, por lo que ahora es un tránsfuga.

El PSOE ha recordado que "en el último plenario requerimos información sobre dónde habían ido a parar 1.625 € retirados en efectivo por parte de César Palmer en agosto de 2024, y de los que se había perdido el rastro".

Tal y como refleja la contestación del alcalde del 1 de octubre a la instancia presentada por el PSOE el 16 de septiembre, este explicó que ""en cuanto al dinero que a mí, César, se me dio como alcalde en agosto de 2024, por la cantidad de 1.625 euros, les digo que ese efectivo se depositó en la caja municipal, tal y como viene haciéndose en ocasiones desde hace años para hacer frente a gastos en efectivo".

El PSOE estudia llevar el tema ante los tribunales y se pregunta cómo se ha cerrado la contabilidad de 2024 con este descuadre

El PSOE señala que "como se puede ver en su respuesta a nuestra instancia, aseguró en documento público y oficial que el dinero había sido depositados a la caja municipal, pero cuando requerimos copia del apunte contable que apoyara esta afirmación, en esa fecha, el apunte no existía, es decir nunca fueron ingresados".

Además, añaden que "sorprendentemente, el alcalde hace un ingreso en octubre de 2025 -el 8 de octubre- por ese importe, catorce meses después, de lo que nos enteramos después de nuestra nota de prensa".

"Y no contento en esto, se permite el lujo de ironizar y banalizar la situación, compartiendo en sus redes sociales" un pantallazo con el ingreso y un cartel que señala "encontrado" y una bolsa de monedas de oro en su estado de WhatsApp.

"Ahora se ha considerado ingresarlo en el banco por el revuelo que se ha hecho. No hay nada más. El apunte está. El ingreso está hecho. El dinero no está desaparecido ni nada" César Palmer — Alcalde de l'Alqueria d'Asnar

Desde el grupo de los socialistas le han advertido que "hay varios delitos entre todas las cosas que ha admitido públicamente, y de todos ellos se dará cuenta a las autoridades pertinentes", estudiando llevar el tema ante los tribunales.

Preguntas en el aire

Así, se han preguntado cómo es que nadie se enteró. "Si nosotros no nos damos cuenta, qué hubiera pasado; cómo se ha cerrado la contabilidad de 2024 con ese descuadre, nadie controla esos temas, cómo podemos estar seguros de que no hay más casos como este; y qué opina el resto de miembros del equipo de gobierno".

Respuesta

Por su parte, el alcalde ha aclarado en declaraciones a INFORMACIÓN que ese dinero "se sacó del gimnasio en efectivo porque la gente paga en efectivo muchas veces y se dejó en la caja municipal para hacer frente a ciertos gastos que hace falta pagar en efectivo, ciertas facturas. Ahora se ha considerado ingresarlo en el banco por el revuelo que se ha hecho de que no se sabía dónde estaba ese dinero. Entonces se dijo pues vamos a quitarlo de la caja municipal y se ingresa. No hay nada más. El apunte está. El ingreso está hecho. El dinero no está desaparecido ni nada".

Además, ha señalado que "estaría bien que se les preguntara a ellos -al PSOE- realmente si tienen esta información. Porque me consta por el secretario de que ellos ya saben ese dinero dónde está. Tienen las explicaciones pertinentes y saben que no hay ninguna infracción ni ninguna ilegalidad ni nada. El dinero desde un principio, desde el año pasado, estaba en la caja municipal y ahora está ingresado porque ellos preguntaron y como hay más efectivo, pues se ha decidido ingresar ese dinero. Pero no entiendo realmente el revuelo que se está intentando hacer cuando todo está registrado y todo está demostrado".