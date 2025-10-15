¿Un centro polivalente municipal en el antiguo McDonal's de Alcoy?

Guanyar rechaza los planes del ejecutivo municipal de Alcoy de reconvertir el antiguo edificio de McDonald’s en un centro polivalente para el polígono de Cotes Baixes. La plataforma ciudadana considera "innecesario duplicar equipaciones con fondos públicos" y defiende que este espacio "vuelva a ser una zona verde y de uso vecinal". Y es que hay que recordar que el complejo fue declarado ilegal por el TSJ en 2016 por ubicarse en zona verde.

Por ello Guanyar preguntará a la próxima Comisión Informativa de Gestión Estratégica sobre esta reconversión. Y es que ha mostrado este miércoles su desacuerdo con la iniciativa, impulsada por el gobierno local, y recuerda que su apuesta "siempre ha sido recuperar este espacio como parque público, tal como estaba previsto antes de que el Partido Popular cambiara de forma irregular su calificación urbanística para permitir la instalación del restaurante", ha señalado el portavoz Guanyar Alcoi, Sergi Rodríguez.

"Convertir un espacio que tendría que ser verde en nuevo equipamiento es un error que perpetúa las malas prácticas urbanísticas del pasado" Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

Desde la plataforma ciudadana recuerdan que “convertir un espacio que tendría que ser verde en nuevo equipamiento es un error que perpetúa las malas prácticas urbanísticas del pasado”, ha afirmado Rodríguez. "El proyecto de Rodes ya cumple la función de centro polivalente para acoger actividades formativas, empresariales y culturales, y por tanto no tiene sentido gastar dinero público para duplicar un servicio que ya existe”.

Costes

Por este motivo, desde Guanyar preguntarán en comisión informativa si existe algún convenio de uso para este nuevo espacio, quién asumirá los gastos de mobiliario y equipación, y quién se hará cargo del mantenimiento del edificio y sus instalaciones. Además, lamentan la "carencia de transparencia del gobierno municipal, que no ha compartido la información con el resto de grupos de la corporación ni con el Consejo Económico y Social", han explicado.

“Nos parece una muestra más de la falta de planificación del gobierno local. No se ha explicado por qué es necesario este centro ni cómo encaja dentro de la estrategia global del polígono. Se gastan dinero simplemente porque hay una subvención disponible, y no para que responda a una necesidad real de la ciudad. Tendría que ser la ciudad quien defina sus prioridades y, a partir de aquí, buscar las ayudas necesarias y no al revés, adaptándose a subvenciones que no responden a necesidades reales”, ha añadido Rodríguez.

"Después de invertir 17 millones de euros al proyecto de Rodes, ahora se quieren destinar unos 100.000 euros más en un espacio que por funcionalidad podría acogerse dentro del primero. No tiene ningún sentido y supone un derroche de los recursos públicos" señala Rodríguez.

Para Guanyar, los recursos provenientes del Ivace, que cubrirían el 80 % de la inversión prevista, tendrían que invertirse en mejoras reales para el polígono de Cotes Baixes, "como por ejemplo la adquisición de naves vacías para evitar la especulación y promover suelo industrial a precios asequibles".

La plataforma ciudadana recuerda que "hay departamentos del Ayuntamiento que no tienen espacio suficiente y otros que están en lugares que no cumplen las normativas de accesibilidad, y hay que reubicarlos para mejorar sus servicios a la ciudadanía. También hay necesidad de espacios por otras funciones e iniciativas municipales que por carencia de estos no se pueden desarrollar", ha concluido Rodríguez.