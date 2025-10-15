El futuro tecnológico, a debate en Alcoy con el III Congreso de Ciudades Inteligentes y Big Data

Alcoy aborda el futuro tecnológico con el III Congreso de Ciudades Inteligentes y Big Data que ha arrancado este miércoles. Así, se va a abordar desde el euro digital al impacto de la IA en la gestión de negocios y ciudades, con dos jornadas para reflexionar sobre el futuro tecnológico en el Parque Tecnológico de Rodes. Y contará con una exhibición de drones de última generación este jueves.

Este evento clave sobre innovación aplicada a la gestión urbana y empresarial está organizado por el Ayuntamiento y la UPV. Y el alcalde Toni Francés y el director del Campus de Alcoy, Pau Bernabeu, han sido los encargados en la tarde del miércoles de dar inicio al programa con los discursos institucionales.

El alcalde y el director del Campus de la UPV durante el congreso este miércoles / INFORMACIÓN

El primer edil ha destacado en la atención a los medios de comunicación que este congreso es un evento "de referencia a nivel nacional, en el que tendremos la oportunidad de conocer las nuevas tendencias en inteligencia artificial, en robótica, en drones, en innovación... y además, muchos de los proyectos e iniciativas se están desarrollando en Alcoy".

Y es que ha manifestado que "tienen un impacto global pero gracias al Sandbox, al trabajo de la Universitat Politècnica de València, estamos creando nuevas innovaciones, nuevos desarrollos en nuestra ciudad, pero en un ámbito y con un impacto nacional e internacional. Y esto es el que queremos también en la ciudad de Alcoy, no solo poder hoy mostrar hacia dónde va la tecnología, hacia donde va la innovación, sino también mostrar lo que desde nuestra ciudad estamos haciendo para transformar y mejorar nuestra sociedad".

Así, ha señalado que el programa incluye la participación del director de la Agencia de Inteligencia Artificial, representantes del Banco de España, académicos, empresas... por lo que Francés ha apuntado que "es un programa muy completo, muy ambicioso y del cual estamos muy contentos. Estamos hablando que a última hora ya teníamos 215 inscritos para la jornada del miércoles, más de 100 para el jueves, a lo que hay de sumar las actividades paralelas que vayamos a hacer en este congreso, por lo que superamos los 400 asistentes en todas las actividades".

Demostración de drones para el jueves El III Congreso de Ciudades Inteligentes y Big Data de Alcoy, organizado por el Ayuntamiento de Alcoy y la Universitat Politècnica de València (UPV) a través de la Cátedra Smart City Alcoy del Campus de Alcoy, contará con una demostración práctica de drones a cargo del grupo WUAS-UPV (Working Group in Unmanned Aerial Systems), que tendrá lugar el jueves 16 de octubre, de 13:30 a 14:30 horas, en el Parque Tecnológico Urbano de Rodes. El grupo WUAS-UPV, asociado al Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la UPV y con laboratorio principal en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial (ETSIADI) del Campus de Vera, ofrecerá una demostración en vivo de diferentes modelos de drones y equipos de última generación utilizados en aplicaciones de cartografía, emergencias, agricultura de precisión y logística.

Por su parte Bernabeu ha apuntado que este tercer congreso, que se celebra cada dos años, "viene a dar un poco a conocer como está trabajando en la ciudad de Alcoy, en la universidad, en todos los temas tecnológicos relacionados con el futuro, que es el análisis de datos. Y yo creo que además quiero felicitar al alcalde porque no solo ha hecho un continente como este parque científico, sino que está dándole contenido con estas actividades y ahí estará la universidad, sumándose a los proyectos del Ayuntamiento, porque creo que de la simbiosis con nosotros haremos que estas cosas funcionen mejor".

Charlas de primer nivel

Y también ha destacado que gracias a los ponentes y los "cursos y conferencias de primera categoría, se van a exponer cuáles son las nuevas líneas tecnológicas del futuro. Y Alcoy está ahí sumado y por tanto, felicitar todos por este reto que está cumpliendo la ciudad".

Ponencia inaugural a cargo de Ignasi Belda, director general de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial / INFORMACIÓN

Este congreso reúne a medio centenar de expertos, representantes institucionales y empresas punteras para debatir sobre el impacto real de las tecnologías emergentes en la vida de las personas, las ciudades y las organizaciones, con una entrada libre con inscripción previa a través de la web ciudadesinteligentes.congresosalcoi.es.

Tres bloques

El programa, diseñado para ofrecer una visión amplia y realista de las tecnologías aplicadas al entorno urbano y empresarial, se estructura en tres bloques: la tarde del miércoles orientada al tejido empresarial y tecnológico; la mañana del jueves 16, centrada en la gestión inteligente de las ciudades; y una sesión abierta el jueves por la tarde dedicada al proyecto Al-coin, una innovadora prueba de concepto de moneda local que ha sido probada con éxito recientemente en Alcoy.

Y la ponencia inaugural ha estado a cargo de Ignasi Belda, director general de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (IA), que ha abordado un tema de fondo: «Inteligencia artificial, ¿AI que regularla?», una reflexión sobre los límites y responsabilidades en el desarrollo de esta tecnología.

El alcalde durante su intervención en la inauguración del congreso / INFORMACIÓN

Estaba previsto que le siguieran intervenciones que conectan la IA con sectores diversos: desde la industrialización de edificios en madera, presentada por Woodea, hasta los gemelos digitales aplicados al turismo, expuestos por Libelium. También un espacio para conocer cómo la IA se abre camino en el sector asegurador, de la mano de Unión Alcoyana, o cómo ayuda a promover un consumo doméstico de agua más sostenible, con el proyecto Aqua Wise impulsado por ICSO.

El cierre de la primera jornada estaba programado a cargo de Júlia Garcia, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, para presentar un caso real sobre el uso de gemelos digitales en la gestión hospitalaria y la salud.

Ciudades, datos y sostenibilidad

La sesión del jueves por la mañana se centrará en la transformación digital de las ciudades y en el papel de los datos como herramienta de gobernanza y sostenibilidad. La primera ponencia, a cargo de Sergio Gorjón, jefe de la División de Innovación Financiera del Banco de España, actualizará el estado del proyecto del euro digital, una iniciativa europea que reconfigurará el futuro de las transacciones y la soberanía monetaria.

A continuación, una mesa redonda moderada por Carmen Pastor, directora del BAES Blockchain Lab, reunirá a especialistas en Derecho, economía y tecnología para analizar los retos jurídicos y regulatorios del nuevo ecosistema financiero.

Intervención del director del Campus de Alcoy de la UPV / INFORMACIÓN

La jornada avanzará con ejemplos prácticos de aplicación de la tecnología: la IA y la ciberseguridad en el entorno urbano (Digital Value), la integración de drones en las ciudades inteligentes (UPV), o la tecnología aerotransportada para la prevención de incendios forestales (Heligràfics). Además, representantes de València y Alcoy compartirán sus estrategias sobre gemelos digitales, "citiversos" y gestión de datos.

El bloque matinal concluirá con una mesa redonda sobre “Ciudades medianas y laboratorios urbanos”, moderada por Laura Soto (TECH friendly), en la que participarán Toni Francés junto a responsables de Global Omnium y Aqualia, para debatir sobre el papel de las ciudades intermedias como espacios de experimentación tecnológica.

Innovación aplicada y moneda local

El jueves por la tarde se abrirá al público sin necesidad de inscripción previa, con una sesión dedicada a la presentación de Al-coin, una prueba de concepto de moneda local desarrollada en el marco del proyecto de investigación de excelencia Prometeo.

La iniciativa, impulsada por la Universidad de Alicante y el grupo Legalcripto, plantea nuevas formas de dinamizar la economía local mediante tecnología blockchain. La sesión incluirá también una mesa redonda sobre los pagarés de empresa como instrumento de innovación financiera, con expertos de Garrigues y Astrea La Infopista Jurídica, moderados por Carmen Pastor.

Otra imagen de la ponencia inaugural / INFORMACIÓN

En paralelo, el Campus de Alcoy de la UPV ofrecerá en Rodes un curso intensivo de Nvidia sobre "deep learning", impartido por Manuel Ujaldón, embajador DLI de la compañía, reforzando la conexión entre formación, investigación y aplicación práctica.

Rodes, un espacio para conectar tecnología y ciudad

El Parque Tecnológico Urbano de Rodes, donde se celebrará el congreso, será también escenario de una zona expositiva permanente, abierta a todos los asistentes, donde empresas y entidades mostrarán prototipos, sensores, aplicaciones y soluciones reales que ya se están implantando en ciudades y empresas.

Más allá de los datos y algoritmos, el Congreso de Ciudades Inteligentes y Big Data de Alcoy busca abrir una conversación sobre cómo la tecnología puede servir para mejorar la vida cotidiana, impulsar la sostenibilidad y fortalecer la inteligencia colectiva. Porque, como se repetirá en varias mesas, una ciudad inteligente no es solo la que recopila datos, sino la que sabe interpretarlos y usarlos para el bien común.

Por ello, también propiciará espacios de "networking" para el diálogo entre los diferentes agentes del cambio y expondrá proyectos de innovación aplicada, donde empresas y centros tecnológicos mostrarán sus desarrollos más recientes: uso de drones para respuesta a emergencias y transporte sanitario, utilización de sensores, así como sistemas de inteligencia urbana y otras soluciones digitales para la gestión del agua, la energía o la movilidad.

En este ámbito, el congreso contará como invitados a los representantes de Coding The Curbs, empresa de Países Bajos que constituye el primer acuerdo internacional del Ayuntamiento de Alcoy en el marco de su Sandbox Urbano. Junto a ellos, se podrá conocer el sistema de Smart Zones, zonas de carga y descarga digitalizadas, que la compañía está probando en Alcoy.