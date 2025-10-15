La Generalitat finaliza la reforma de los Juzgados de Alcoy

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha finalizado las obras de mejora de la accesibilidad y la funcionalidad de la sede judicial de Alcoy, en las que la Generalitat ha invertido más de 128.000 euros.

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha explicado este miércoles en Alcoy que “esta actuación es muestra del compromiso del Consell con una justicia pública que coloca a las personas en el centro del sistema y se adapta a la realidad social”.

“Avanzamos en la mejora de las infraestructuras judiciales de Alcoy, atendiendo a esta necesidad de la ciudadanía con la que ofrecemos un servicio más accesible y funcional”, ha señado la consellera Nuria Martínez, que ha visitado las instalaciones acompañada por el alcalde Toni Francésy el portavoz del PP Carlos Pastor, entre otros.

Un momento de la visita de la consellera / INFORMACIÓN

Las obras, que han durado cinco meses, han concluido con la incorporación de elementos para adecuar la atención a personas que presentan dificultades motoras, auditivas y visuales.

La sede judicial de Alcoy se encuentra en la plaza Mare de Déu, número 2 de esta localidad, y en ella se encuentran los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 1, 2, 3 y 4.

El resto de las actuaciones de mejora de la accesibilidad como la señalización horizontal en escaleras, la instalación de bucles magnéticos, la mejora de pasamanos y la cartelería accesible en toda la sede, se encuentran en fase de instalación.

Actuaciones realizadas

Las obras han incluido la instalación de bucles magnéticos (dispositivos electrónicos que transmiten el sonido a las personas con discapacidad auditiva) en ascensores, mostradores de atención al público, salas multiusos y en salas de vistas.

La consellera, con una carpeta roja, durante su visita / INFORMACIÓN

En la rampa de acceso al edificio se ha instalado un segundo pasamanos, a una altura de entre 65-75 cm, y en la planta baja se ha acondicionado un servicio accesible de uso mixto, con lavabo sin pedestal, espejo reclinable y mecanismos accesibles.

También se han instalado elementos destinados a personas con discapacidad visual, como una señalización vertical mediante cartelería accesible en braille y alto relieve en toda la sede, y una señalización horizontal en arranque de escaleras en los núcleos de comunicación interior y rampa exterior.

Además, se ha incluido la adecuación y mejora de la accesibilidad de las plantas del edificio, la habilitación de una nueva zona para la Oficina de Atención a la Víctimas de Delito más amplia, traslado de la Clínica Médico Forense, y nueva cartelería en toda la sede.

Por otro lado, la actuación también ha incluido tareas de reforma y mantenimiento, como el cambio de distribución en la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD), o la creación de dos despachos y una zona de espera de las víctimas, y el despacho de la clínica médica forense en la planta segunda.