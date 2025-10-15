Ibi aborda el futuro tecnológico de la industria

El VII Congreso “Innovar hoy para liderar el mañana” se ha celebrado este miércoles con la participación de expertos en innovación e IA. El encuentro ha reunido a más de un centenar de personas del ámbito industrial de la zona. Una jornada inaugurada por el alcalde Sergio Carrasco junto con el secretario autonómico de Innovación de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Jerónimo Mora.

El Centre Cultural Salvador Miró ha acogido este certamen, que se recupera tras años de ausencia. Un encuentro de referencia en la comarca para la industria, la innovación tecnológica y la sostenibilidad, en el que se han dado cita destacados profesionales del sector industrial, tecnológico y académico. El Ayuntamiento de Ibi ha contado con el apoyo de la Diputación de Alicante, Ibiae (Asociación de Empresarios de la Foia de Castalla) y AIJU (Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio).

Inauguración del congreso a cargo del alcalde / INFORMACIÓN

A la jornada, que ha tenido lugar de 9:00 a 14:00 horas, han asistido más de un centenar de personas, muchas de ellas de empresas de la zona, pero también personas interesadas en los entresijos de la IA aplicados a la industria, en especial, dirigidos al empleo, el plástico, la sostenibilidad, la digitalización y la modernización industrial.

"Este foro nace con un objetivo muy claro: acompañar a nuestras empresas en la transición hacia una industria más tecnológica, más sostenible y más competitiva" Sergio Carrasco — Alcalde de Ibi

El acto ha estado dirigido por la periodista y consultora María Bellmunt Pons y, a lo largo de la mañana, se han combinado las tres mesas redondas con temática de debate y cuyas conclusiones han corrido a cargo por parte de Manuel Palomar, director de Cenid (Centro de Inteligencia Artificial de Alicante). La jornada la ha abierto la ponencia del tecnólogo Rafael Tamames, centrada en la IA.

Cuatro ejes

Esta séptima edición se ha centrado en cuatro grandes ejes de transformación: impulsar la transformación industrial de Ibi y la comarca, acercando a las empresas herramientas prácticas de digitalización e inteligencia artificial; fomentar la sostenibilidad y la economía circular en sectores estratégicos como el plástico, alienados con los retos medioambientales y europeos; fortalecer el ecosistema empresarial y consolidar Ibi como referente en innovación industrial, proyectado su potencial a nivel provincial, autonómico y nacional.

Sergio Carrasco, alcalde de Ibi, señalaba en su discurso de inauguración que “este foro nace con un objetivo muy claro: acompañar a nuestras empresas en la transición hacia una industria más tecnológica, más sostenible y más competitiva. Tenemos historia industrial, talento y capacidad de adaptación y estamos preparados para consolidarnos como un referente en innovación más allá de nuestras fronteras”. Finalizaba declarando que “innovar no es una opción, es una necesidad. Si innovamos hoy, estaremos preparados para liderar el mañana. Solo avanzaremos si conectamos empresas, startups, centros tecnológicos, universidades y administraciones. La colaboración es el verdadero motor de la innovación”.