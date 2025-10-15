La lista de patrimonio amenazado tiene una entrada en la provincia de Alicante

La Lista Roja de patrimonio amenazado tiene una nueva entrada en la provincia de Alicante. La estación ferroviaria Nord de Cocentaina, levantada hace más de 120 años y propiedad del Ministerio de Transportes, ha sido incluida por la Asociación Hispania Nostra dentro de su Lista Roja.

Este inmueble fue construido como punto de parada del camino ferroviario Alcoy-Xàtiva y estuvo en funcionamiento hasta los años 70 del pasado siglo, fechas en las que se cambió la parada al apeadero de Santa Bárbara, más cercano a la villa, según se explica en la Lista Roja.

Interior de la estación / Hispania Nostra

Esta estación estaba dotada con terminal, casa del jefe de estación, aljibe y horno para cocer, tenía un muelle de carga ancho y largo. Había tres vías, de las que quedan restos de travesías de madera. La estación se clausuró poco después del traslado de la estación a Santa Bárbara.

El edificio, que carece de protección específica y permanece abandonado, está situado a un kilómetro del núcleo urbano, siendo el punto de parada del ferrocarril Alcoy-Xàtiva, fundado en 1904. hasta hace medio siglo.

Otra imagen de la estación, con el Castillo de Cocentaina al fondo / Hispania Nostra

La estación está construida en ladrillo y remate en las esquinas de sillares, utilizados también en el zócalo, jambas y arcos de los vanos. Tiene planta rectangular cubierto con teja a cuatro aguas. En las fachadas longitudinales se abren siete vanos de medio punto, los tres centrales corresponden al antiguo acceso a la estación.

Y según refleja la Lista Roja, "su estado es malo", debido a su abandono y a un "estado de conservación deplorable, con los edificios colindantes en ruinas, la terminal con el techo casi hundido y las puertas y ventanas tapiadas para evitar su vandalización. La fachada de la misma ha sufrido pintadas".