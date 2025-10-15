El polémico proyecto Alcoi Sud aprieta el acelerador

El proyecto del polémico polígono Alcoi Sud en La Canal se pone en marcha. Tras la firma del protocolo entre la Generalitat, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio el pasado mayo, su tramitación ya se ha activado pese a las dudas que existen sobre su impacto natural.

Se trata además de proceso exprés, con una reducción de plazos a la mitad para reclasificar el suelo no urbanizable, en parte protegido, en una zona de gran valor medioambiental, para que sea una realidad cuanto antes.

Y amenaza seriamente la estabilidad de la mayoría de izquierdas del pleno municipal, donde forman gobierno PSOE y Compromís, con Guanyar como socio externo y necesario, ya que estas dos últimas formaciones rechazan de plano el proyecto, que recupera el polémico parque empresarial de La Canal tumbado hace más de una década, aunque en una ubicación más cercana a Ibi.

Encuentro esta semana entre la Generalitat y la Cámara de Comercio de Alcoy para la puesta en marcha del proyecto / INFORMACIÓN

La Cámara de Comercio de Alcoy ya ha presentado ante la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio el proyecto que encargó en 2022, que era paso previo necesario para que la Generalitat activara el expediente.

Ahora, tras la apertura del proceso de tramitación, el departamento autonómico ya puede trasladar esta estudio de la Cámara para pedir a las diferentes administraciones afectadas informes sobre un proyecto que según los ecologistas, Guanyar y Compromís amenaza el acuífero del Molinar y supone un impacto ambiental inaceptable.

“El polígono llega después de 30 años gracias a la voluntad del actual Consell y sienta las bases del futuro crecimiento económico e industrial de Alcoy" Vicente Martínez — Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio

La medida puesta en marcha por la Generalitat ha sido celebrada por PSOE, que condiciona el proyecto a su viabilidad ambiental, PP y Vox, mientras que Guanyar ha alertado del peligro que supone mientras que Compromís está seguro de que los informes no permitirán seguir adelante con el proyecto por su impacto ambiental.

El conseller Vicente Martínez Mus ha informado esta semana de que la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental ha aprobado la tramitación urgente para el desarrollo de este nuevo parque empresarial de Alcoy. Unas manifestaciones que ha realizado tras la reunión con representantes de la Cámara de Comercio de Alcoy, a la que ha asistido acompañado por el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida; el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra, así como la presidenta de la Cámara de Comercio, Lucía Pascual.

Como ha remarcado Martínez Mus, este acuerdo es muy importante, porque “llega después de 30 años gracias a la voluntad del actual Consell y sienta las bases del futuro crecimiento económico e industrial de Alcoy”. Y, ha añadido que “posiciona a la ciudad como un referente gracias a su carácter emprendedor y a un ecosistema que integra los ámbitos educativo, cultural, social y empresarial”.

Reparto de tareas entre las tres partes Conforme a lo establecido en el protocolo firmado a tres bandas el pasado mayo, la Generalitat será responsable de tramitar y aprobar el plan especial, que permitirá reclasificar suelo para crear suelo industrial, además de redactar, tramitar y aprobar la programación urbanística en gestión directa. Asimismo, mantendrá una colaboración estrecha con el Ayuntamiento de Alcoy, facilitando un proceso ágil y efectivo, y colaborará con la Cámara de Comercio en la ejecución de las iniciativas, en línea con la estrategia de potenciar las sinergias industriales en la zona. Por su parte, el Ayuntamiento de Alcoy se compromete a colaborar en la tramitación del plan especial, aportando la documentación e informes necesarios, y a gestionar conjuntamente la urbanización de las obras resultantes. En este proceso, priorizará la gestión directa por parte de la Generalitat y, en su defecto, la gestión por parte de los propietarios. Finalmente, la Cámara de Comercio de Alcoy respalda la ubicación del nuevo suelo industrial mediante la tramitación y aprobación del plan especial de reclasificación. Además, se compromete a presentar una iniciativa ante las administraciones públicas y, en base a un informe técnico-jurídico sobre la viabilidad ambiental y paisajística, desarrollará el plan en las zonas aptas señaladas en dicho informe.

Este protocolo se enmarca, además, en el contexto del decreto de simplificación administrativa aprobado por la Generalitat, cuyo objetivo es reducir trámites y eliminar obstáculos para fomentar el crecimiento empresarial, lo que también ha tenido otros efectos, como dejar a los ayuntamientos sin apenas voz por ejemplo en la instalación de plantas solares.

Según ha explicado el conseller, la Generalitat ha encontrado en este acuerdo una "fórmula eficaz" para desbloquear suelo industrial de calidad mediante la tramitación y aprobación de un Plan Especial que permita la reclasificación del suelo no urbanizable, así como la gestión directa de las obras de urbanización.

Impacto ambiental

En este sentido, ha asegurado que “se van a proteger y cuidar los valores naturales de la zona y blindar el mejor tratamiento al medio ambiente de Alcoy y la comarca.” Y, ha añadido que “es muy importante que las empresas que ya están establecidas continúen y puedan ampliar la actividad para que tengan un futuro con todas las patas de la sostenibilidad cubiertas”.

"En septiembre entregamos el estudio a la conselleria y esta ya puede trasladarlo al resto de departamentos para la elaboración de los informes" Lucía Pascual — Presidenta de la Cámara de Comercio de Alcoy

En definitiva, este acuerdo “refleja un compromiso conjunto y una colaboración entre todo el tejido empresarial y las instituciones para impulsar el crecimiento industrial de Alcoy, con una visión estratégica que conjuga desarrollo económico y sostenibilidad”, ha concluido Martínez Mus.

Cámara de Comercio

Así, la Cámara de Comercio ha puesto ya en manos del conselleria la propuesta. La presidenta de la entidad cameral alcoyana, Lucía Pascual, ha explicado que "el pasado septiembre presentamos el estudio" realizado en 2022 que propone la zona de La Canal, lindando con el término municipal de Ibi, como el área más idónea para desarrollar esta actuación. Así, "ahora la Generalitat ya puede trasladar este documento a los diferentes departamentos" para la elaboración de los pertinentes informes y seguir adelante con la tramitación.

PSOE

Esta puesta en marcha de la tramitación del proyecto ha generado reacciones dispares en la Corporación municipal. El alcalde Toni Francés ha explicado que la medida de acelerar los plazos "era un compromiso que se recogía en el protocolo que firmamos, dar la máxima prioridad a la tramitación, que es compleja y difícil".

Así, ha explicado que la Cámara de Comercio ya ha presentado el anteproyecto ante la Generalitat, lo que ha permitido a la conselleria iniciar el expediente y aprobar esta reducción de plazos, dando paso ya a que la administración autonómica pueda solicitar los informes pertinentes a todas las administraciones afectadas.

"Acelerar los plazos era un compromiso que se recogía en el protocolo que firmamos. Y el proyecto dependerá de su viabilidad ambiental" Antonio Francés — Alcalde de Alcoy (PSOE)

Y sobre si teme que este inicio de la tramitación tensione la mayoría de izquierdas en el pleno municipal, en lo que respecta al equipo de gobierno con Compromís ha señalado que "no, esta cuestión está hablada y cada uno tiene su postura", reiterando en que supedita que el proyecto siga adelante a su "viabilidad ambiental". Y en cuanto a Guanyar, sí que ha reconocido que "por lo que han dicho" sí que va a haber dificultades, por ejemplo para sacar las cuentas de 2026, pero ha insistido en que "yo no soy quien rompe nada", sino que es la plataforma de izquierdas la que por adelantado ha anunciado que no negociará a un acuerdo para los presupuestos.

Compromís

Por su parte desde Compromís la edil de Industria, Elisa Guillem, ha explicado que "seguimos pensando que los estudios que se tienen que realizar nos darán la razón y que no es viable ese proyecto industrial en La Canal. Lo que está haciendo la Generalitat es intentar engañar a la ciudadanía y crear una cortina de humo, porque quieren esconder su falta de gestión. De hecho, el nuevo anuncio que han hecho no supone ninguna novedad, a pesar de que intentan vender el contrario. Se demuestra que la palabra de un gobierno liderado por Carlos Mazón no vale nada".

"Seguimos pensando que los estudios que se tienen que realizar nos darán la razón y que no es viable ese proyecto industrial en La Canal" Elisa Guillem — Concejal de Industria de Compromís

Así, ha insistido en que "en Compromís estamos a favor de nuestra industria, y si la Generalitat tuviera voluntad de apostar por la industria estaría apostando por el desarrollo del suelo industrial con inversiones en proyectos ya existentes, pero esto no los interesa".

Y sobre posibles tensiones en el ejecutivo municipal, el vicealcalde de Compromís, Àlex Cerradelo, ha recordado que "hay diferencias porque somos un gobierno con dos partidos, y somos conscientes de ello desde el primer momento. Desde Compromís apostamos por el suelo industrial que hay en nuestro Plan General, y es importante que defendamos esa postura desde el gobierno local".

Guanyar

Por su parte el portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, ha advertido que los primeros pasos dados ahora por la Generalitat "son consecuencia del protocolo que firmó el Ayuntamiento", recordando que con ese documento "se actuó con nocturnidad y alevosía, ya que no se llevó al pleno municipal a debate. Un protocolo que permite recalificar suelo no urbanizable protegido".

Así, ha destacado que "hace más de 30 años que se viene demostrando que el lugar es inadecuado para cualquier actividad por su afección sobre el acuífero del Molinar", recordando que "no hay ninguna empresa que genere residuo cero" y cualquier pequeño movimiento sísmico puede provocar filtraciones, en referencia al propio estudio de la Cámara de Comercio que advertía que 80 actividades no se podrían implantar en el futuro polígono, para precisamente evitar el riesgo de vertidos.

"Hace más de 30 años que se viene demostrando que el lugar es inadecuado para cualquier actividad por su afección sobre el acuífero del Molinar" Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

Y por otra parte ha destacado que la ubicación del polígono "va en contra de la ciudad sostenible y compacta que se viene pregonando y que reclamamos. No solo desde el punto de vista ambiental, sino económico, ya que supone un coste inasumible para el Ayuntamiento instalar un polígono a ocho kilómetros de la ciudad y llevar hasta allí todos los servicios e infraestructuras necesarios".

Rodríguez ha alertado que "la Generalitat tiene mucha prisa y por eso ha decidido reducir la tramitación, lo cual es muy peligroso", y también ha cargado contra el ejecutivo municipal, por "engañar" con el lenguaje con la creación de una concejalía de Emergencia Climática cuando al mismo tiempo participa en la tramitación del polígono en La Canal. Y ha pedido a Compromís que si realmente está en contra del proyecto, "cambie su actitud", señalando además que "no existe" esa necesidad imperiosa de suelo industrial para desarrollar este polígono, "que algunos quieren hacernos creer".

Juani Ruz

Sobre su relación con el equipo de gobierno, ha añadido que "mantenemos el que dijimos: que no nos sentaremos a negociar los presupuestos. El diálogo no lo rompemos nunca ni con el gobierno ni con nadie. Pero el que está claro es que si no rompen con los acuerdos con la Generalitat del PP en cuanto al proyecto del polígono de La Canal, no van a contar con nosotros".

PP

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Pastor, ha celebrado la decisión de la Generalitat "de acelerar el proceso y acortar a la mitad los plazos", gracias al decreto Simplifica aprobado en el verano de 2024. Así, ha destacado que "esto demuestra la importancia y relevancia que el Consell le da al polígono Alcoy Sur".

Y es que Pastor ha recordado "la necesidad imperiosa de suelo industrial, algo que no lo dice el PP, sino los propios empresarios. Una necesidad que arrastramos desde hace demasiados años, y por fin el gobierno de la Generalitat toma las riendas y lo va a llevar a cabo".

"El alcalde tiene que apoyar decididamente este proyecto. Puede contar con los votos del PP. No puede dejarse llevar por intereses partidistas porque Alcoy necesita este polígono" Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

Además, el portavoz popular ha pedido al alcalde que "deje de ponerse de perfil y apoye decididamente este proyecto. Puede contar con los votos del PP. No puede dejarse llevar por intereses partidistas porque Alcoy necesita este polígono". Por ello ha reclamado al PSOE "que se defina y deje de lado problemas internos, porque lo prioritario es el polígono Alcoy Sur", recordando que "no hay ninguna alternativa a este proyecto, es la única opción y es vital".

Vox

Y desde Vox su portavoz David Abad ha reiterado que "siempre hemos manifestado nuestro apoyo al proyecto Alcoy Sur, considerándolo un pilar fundamental para el futuro industrial de la ciudad. Estamos seguros que este desarrollo es esencial para el crecimiento económico y la creación de empleo en la región".

"El proyecto Alcoy Sur es un pilar fundamental para el futuro industrial de la ciudad" David Abad — Portavoz de Vox en Alcoy

Y ha señalado que "a pesar de apoyar el proyecto, desde Vox hemos denunciado el posible incumplimiento de pactos y acuerdos dentro del gobierno local. Nos preocupa la manera en que se está gestionando el proceso a nivel municipal por la influencia de los grupos municipales de izquierda y plataformas ecologistas".

Abad ha explicado que "nuestra voluntad es la de apoyar la creación urgente de suelo empresarial en la zona sur de La Canal, lo que implica un respaldo a la medida de reducir los plazos en la tramitación del proyecto" e insistiendo en la "necesidad de acelerar el desarrollo industrial en Alcoy. La urgencia en el desarrollo es importante. Hay que actuar de manera rápida para fomentar el crecimiento económico y atraer nuevas inversiones a la región.

Y respecto a la situación del bloque de izquierdas, Abad que señalado que "desde Vox Alcoy exigimos que el gobierno mantenga una postura firme y coherente, evitando cambios de opinión según con quién se hable. La estabilidad en las decisiones políticas es clave para generar confianza entre los inversores y la comunidad empresarial. Alcoy necesita un enfoque decidido y constante para recuperar su estatus como líder industrial, y el desarrollo del Polígono Alcoy Sur puede ser el primer paso hacia ese objetivo".