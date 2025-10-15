Sanidad lleva el servicio de Pediatría a las zonas rurales de El Comtat

La Conselleria de Sanidad acerca la atención pediátrica a los consultorios auxiliares de la Zona Básica de Muro, de forma que las familias de una docena de municipios no tenga que desplazarse hasta esta localidad para ver al pediatra.

Desde el Departamento de Salud de Alcoy han informado este miércoles que este servicio a demanda se podrá en marcha el próximo lunes 3 de noviembre, afectando a las localidades de Agres, Alfafara, Gaianes, Beniarrés, l’Orxa, l'Alqueria d’Asnar, Benimafull, Benillup, Alcosser, Planes, Almudaina y La Vall d’Alcalà.

Esta ampliación del servicio la ha trasladado la Dirección de Atención Primaria del departamento de salud en una reunión mantenida este miércoles con los respectivos alcaldes y representantes municipales de estos ayuntamientos, según han informado desde la conselleria. Una medida que se adopta pese a los problemas de la sanidad pública para cubrir las plazas de pediatría, lo que lleva en algunos casos a que los niños lleguen a ser atendidos por médicos de familia.

Desde 2020 las familias tienen que desplazarse al centro de salud de Muro para ver al pediatra

De esta manera, la población pediátrica de esta zona básica de salud, que desde el año 2020 se desplaza para ser atendida al centro de salud de Muro, será atendida en sus respectivos consultorios rurales.

Para ello, serán los propios pediatras del centro de salud de Muro -centro de cabecera de la zona básica- los que se desplazarán un día a la semana a estos consultorios para ofrecer asistencia tanto a demanda como para realizar las revisiones correspondientes del programa de “Niño sano”.

En concreto, los municipios cuya población pediátrica será atendida en sus respectivos consultorios y no tendrán que desplazarse al centro de salud de Muro para ser atendidos son: Agres, Alfafara, Gaianes, Beniarrés, L’Orxa, Alquería d’Asnar, Benimafull (que también atenderá a la población pediátrica de Benillup y Alcosser) y Planes (también atenderá a La Vall d’Alcalà y Almudaina).

Programa "Niño sano"

La finalidad de este programa es proteger y mejorar la salud de la población infantil, desde el nacimiento hasta los 14 años de edad, mediante la atención programada pediátrica, que se concreta en la realización de exámenes de salud en edades establecidas, garantizando la realización de un examen de salud al inicio de la escolarización y en cada cambio de etapa educativa.

Otros objetivos son desarrollar medidas eficaces de prevención; la detección precoz de los riesgos y problemas de salud y su atención específica; y aportar los consejos sobre cuidados de salud adecuados a la edad y circunstancias de cada niño.