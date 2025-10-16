La planta solar de Benifallim que afecta a la Font Roja y el Molinar de Alcoy llega a la Fiscalía

La planta solar autorizada por la Generalitat en Benifallim y Penàguila suma nuevos recursos. Y de nuevo por el impacto de su tendido eléctrico, que afecta al parque natural de la Font Roja y al conjunto histórico protegido del Molinar.

La Coordinadora d'Estudis ha presentado una doble denuncia ante la Fiscalía, así como un recurso de alzada contra la autorización de la Generalitat, al considerar que "es un proyecto legalmente caducado".

El escrito ante el Ministerio Público se dirige contra dos funcionarios de la administración autonómica, mientras que el recurso de alzada se une a los presentados ya por la Colla La Carrasca-Ecologistes en Acció y el Ayuntamiento de Alcoy.

Desde la Coordinadora d'Estudis han explicado que "cuando en abril de 2022 se presentó a información pública la planta fotovoltaica de Benifallim, todo el mundo entendimos que ya se abría la veda que hacía años que corría por estas comarcas, antes los molinos -de viento- y ahora los huertos solares no iban a dejarnos en paz. No deja de ser curioso que el permiso de conexión se otorgó en agosto del 2021. Hubo dos informaciones públicas más, en el año 2023. Contra ellas la Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat (zona14.org) presentó alegaciones en febrero del 2023 y octubre del 2023".

Plano con la ubicación de las placas solares / INFORMACIÓN

Así, "en febrero de 2024 se publica la resolución que contiene el Estudio de Impacto Ambiental y aquí ya se pueden apreciar los primeros indicios del que es una tónica general, los documentos prescriptivos no tienen ninguna intención de implantar cosas en el medio natural analizando los impactos y minimizándolos o buscando alternativas, o considerar la alternativa cero, es decir, no implantar. Porque no importa la defensa del patrimonio natural. Nunca ha importado. Son papeles que presentan las empresas sin ningún interés por el medio ambiente, simplemente es un trámite molesto al que obligan a los promotores".

Y "en agosto del 2025 se otorga la autorización administrativa previa y la autorización de construcción para se dos plantas fotovoltaicas (Benifallim I y Benifallim III) y su correspondiente línea de evacuación. Y frente a este hecho, en septiembre del 2025 la Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat ha presentado un recurso de alzada contra la Conselleria de Innovación e Industria como órgano sustantivo y una denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente contra el director general de Evaluación Ambiental y la jefa del Servicio Territorial de Energía".

Argumentos

Los argumentos esgrimidos por la Coordinadora "son los mismos que aportamos en las alegaciones y que se ningunearon en su momento, pero como que son igual de sólidos que antes, consideramos que tienen suficiente fuerza para que sean tenidos en cuenta en el recurso y la denuncia".

Así, la entidad conservacionista insiste en que administrativamente "el proyecto ya ha caducado, los 34 meses de vigencia del permiso de conexión concedido desde agosto del 2021 acababan en marzo del 2024 y en ese momento no había autorización administrativa previa".

El Santuario de la Font Roja de Alcoy / Juani Ruz

"Según las características del proyecto, se tendría que haber sometido en la declaración ambiental ordinaria en vez de la simplificada como acabó siendo al final", ya que recuerdan que "son dos plantas fotovoltaicas y una línea de más de 8 kilómetros, además de que hay que tener en cuenta el impacto sobre la autovía".

"El informe de impacto ambiental es favorable a pesar de que el promotor no hizo el estudio completo de afecciones", recordando que "especialmente importante eran las afecciones en la Red Natura 2000".

Del mismo modo denuncian que "el estudio de alternativas al tendido eléctrico es falso" y que "no queda justificado el hecho que se haya otorgado la utilidad pública".

Afecciones ambientales

Y en lo que respecta al ámbito ambiental, alertan que "el emplazamiento de la línea supone un alto impacto ambiental porque va junto a una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), junto a la Cova Juliana con murciélagos en peligro de extinción (y que fueron determinantes en las medidas correctoras de la autovía) y no se contempla soterrada cuando pasa por el parque de la Font Roja. Y en ningún caso se considera la conectividad entre los espacios de la red natura 2000: Mariola, Font Roja, Aitana…".

Del mismo modo advierte de que "no se ha hecho ningún estudio en campo de la avifauna y simplemente hay referencias bibliográficas, sobre las que igualmente habría que tener en consideración", así como que "no se han establecido sinergias de impacto con la autovía".

Bienes culturales

También señala la entidad conservacionista que "las plantas fotovoltaicas están a menos de 500 metros de un Bien de Relevancia Local", como son el "Mas Blanc y Puntes-Mas d’Is".

Así, denuncian que "las placas solares ocuparían en su totalidad bienes de relevancia regional".

La Coordinadora ha agregado que "la ciudadanía ve como cada vez las empresas promotoras tienen más facilidad en sus gestiones y que las alegaciones y denuncias a menudo se saltan la ley. Pero es deber y devoción de las entidades de defensa del territorio informar en la población y luchar hasta las últimas instancias para conseguir acabar contra la impunidad de las empresas depredadoras del paisaje. Conviene recordar que junto a Madrid (por motivos obvios) es el único terreno sin molinos de viento, y esto es por la lucha infatigable de muchas asociaciones que, durante décadas, no han desfallecido".