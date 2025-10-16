La propuesta del PSOE de Alcoy ante el "borrado" de Ernest Lluch por parte del PP

El PSPV-PSOE de Alcoy propone dedicar un espacio representativo de la ciudad a Ernest Lluch, tras el "borrado" de su nombre llevado a cabo por el PP en varias ciudades. De esta forma los socialistas alcoyanos propone así mantener viva la memoria de un referente de la sanidad pública y el diálogo del exministro del PSOE, que fue asesinado por ETA.

Así, este partido propondrá en el gobierno local de Alcoy, liderado por el socialista Toni Francés, "estudiar la posibilidad de dedicar un espacio significativo de la ciudad a la figura de Ernest Lluch, como reconocimiento a su legado en la sanidad pública y a sus valores democráticos y de convivencia".

Desde el PSOE han recordado que "la propuesta llega después de que el Gobierno de Carlos Mazón y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana hayan iniciado una campaña de retirada del nombre de Ernest Lluch de varios centros públicos valencianos, como por ejemplo el Complejo Sanitario de Campanar en València o el Centro de Salud Travalón en Elche".

Ernest Lluch (Vilassar de Mar, 1937-Barcelona, 2000) fue un economista, profesor universitario y político socialista. Como ministro de Sanidad y Consumo entre 1982 y 1986, impulsó la Ley General de Sanidad, que estableció las bases del sistema sanitario público universal y gratuito en España. Lluch fue también un defensor del diálogo y la convivencia entre diferentes sensibilidades políticas y territoriales, y su pensamiento continúa siendo un referente de tolerancia y progreso. Y fue asesinado hace 25 años por ETA.

"Ernest Lluch fue una persona de diálogo y un símbolo de entendimiento. Quitar su nombre es un acto de intolerancia y de odio" Lorena Zamorano — Secretaria General del PSPV-PSOE de Alcoy

La secretaría general del PSPV-PSOE de Alcoy, Lorena Zamorano, ha lamentado profundamente esta decisión y ha señalado que “el Partido Popular se ha radicalizado y está rompiendo los consensos básicos que hemos construido durante décadas alrededor de figuras clave de nuestra historia democrática”.

Tolerancia

“Hasta ahora, tanto el PP como el PSOE hemos sido partidos de gobierno, de consenso y de respeto por los referentes que han hecho posible la convivencia y el estado del bienestar. Ernest Lluch fue una persona de diálogo y un símbolo de entendimiento. Quitar su nombre es un acto de intolerancia y de odio”.

Desde el PSPV-PSOE de Alcoy consideramos que retirar el nombre de Ernest Lluch de espacios públicos es un ataque a la memoria democrática y a la sanidad pública. Más además cuando estamos viendo comunidades gobernadas por el Partido Popular que están siendo totalmente privatizadas, como Andalucía. Por eso se propondrá que Alcoy dé ejemplo dedicándole un lugar representativo, como muestra de reconocimiento a los valores que él defendió.

“Queremos que Alcoy continúe siendo una ciudad que respeta y que educa en valores democráticos. Ernest Lluch merece seguir presente en los espacios públicos como recuerdo vivo de quien representa el diálogo, la sanidad pública y la justicia social”, ha concluido Lorena Zamorano.