Alcoy culmina la remodelación del campo municipal Manuel Moreno Cabanes

El Ayuntamiento de Alcoy ha finalizado los trabajos de sustitución del circuito de riego del campo municipal Manuel Moreno Cabanes. Una actuación que ha consistido en la anulación del sistema anterior, que sufría continuas roturas y problemas de presión, y la instalación de un nuevo circuito paralelo con tuberías, soldaduras y llaves de paso modernas que garantizan su correcto funcionamiento.

Los trabajos han sido ejecutados por las brigadas municipales de obras e instalaciones deportivas, con el apoyo de una empresa externa encargada de abrir las zanjas.

Con esta intervención, el Ayuntamiento culmina una mejora prácticamente total de esta instalación, utilizada a diario por numerosos deportistas, clubes y escuelas de fútbol de la ciudad.

Esta actuación se suma a la renovación del césped artificial realizada durante los meses de verano. Aquel proyecto, con un presupuesto total de 194.553,66 euros -de los cuales la Diputación de Alicante aportó 96.223,09 y el Ayuntamiento 98.330,57 euros-, incluyó también la sustitución de las porterías, los banquillos y el césped de la pista anexa de fútbol sala.

Imagen de los trabajos de renovación del sistema de riego / INFORMACIÓN

“Con esta última intervención damos por completada una remodelación muy necesaria y esperada por los clubes alcoyanos”, ha señalado el concejal de Deportes, Alberto Belda.

“El campo Manuel Moreno Cabanes cuenta ahora con un nuevo césped, un sistema de riego eficiente y unas instalaciones en perfectas condiciones para la práctica deportiva diaria. Seguimos trabajando para mantener y mejorar todas nuestras instalaciones, que son un elemento clave para fomentar el deporte base y la convivencia”.