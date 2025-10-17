Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alcoy da la bienvenida este sábado a los cargos de los Moros y Cristianos de 2026

El Teatro Calderón acoge este sábado la presentación de los capitanes, alféreces y Sant Jordiet, dentro de las actividades del Mig Any

Elección del Sant Jordiet 2026, Mateo Vilaplana de la filà Llana en Alcoy

Los Moros y Cristianos de Alcoy presentan este sábado a sus cargos festeros para 2026, dentro de las actividades programadas por el Mig Any que desembocará el 25 de octubre con la celebración del ecuador festero.

Así, a las 19:30 horas tendrá lugar el acto en el Teatro Calderón de Alcoy. El próximo año los cargos de capitanes recaen en el musulmán Nacho López, de la filà Marrakesch, y el cristiano Javier Ferrándiz, de Andaluces, mientras que el alférez moro es Miguel Espí, de Realistes, y el cristiano Fernando Jordá, por Asturianos.

Del mismo modo el Mossén Torregrosa será Rubén Calatayud, y el Sant Jordiet Mateo Vilaplana, de la filà Llana.

La Asociación de San Jorge activó a principios de este mes el nuevo ciclo festero con los primeros actos del Mig Any, con el Campionat de Cotos, junto con otras actividades que tendrán su punto álgido el 25 de octubre, además de la presentación de cargos de este sábado.

