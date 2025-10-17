Fiestas
Alcoy da la bienvenida este sábado a los cargos de los Moros y Cristianos de 2026
El Teatro Calderón acoge este sábado la presentación de los capitanes, alféreces y Sant Jordiet, dentro de las actividades del Mig Any
Los Moros y Cristianos de Alcoy presentan este sábado a sus cargos festeros para 2026, dentro de las actividades programadas por el Mig Any que desembocará el 25 de octubre con la celebración del ecuador festero.
Así, a las 19:30 horas tendrá lugar el acto en el Teatro Calderón de Alcoy. El próximo año los cargos de capitanes recaen en el musulmán Nacho López, de la filà Marrakesch, y el cristiano Javier Ferrándiz, de Andaluces, mientras que el alférez moro es Miguel Espí, de Realistes, y el cristiano Fernando Jordá, por Asturianos.
Del mismo modo el Mossén Torregrosa será Rubén Calatayud, y el Sant Jordiet Mateo Vilaplana, de la filà Llana.
La Asociación de San Jorge activó a principios de este mes el nuevo ciclo festero con los primeros actos del Mig Any, con el Campionat de Cotos, junto con otras actividades que tendrán su punto álgido el 25 de octubre, además de la presentación de cargos de este sábado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un menor de 17 años muere en un accidente de moto en Alcoy
- Esta es la previsión para el otoño en la provincia de Alicante tras el verano más cálido de la historia
- El Gobierno central obliga a la Generalitat a anular la prohibición del uso de drones recreativos en los espacios naturales
- Un museo único surgido del tráfico ilícito de animales
- Olcina: "La zona más inestable de la dana se sitúa en la provincia de Valencia y en la Marina Alta"
- La reacción (inaceptable) ante una multa de la Policía de Banyeres por la que acaba detenido
- El modernismo toma Alcoy
- La UPV cancela este lunes las clases en el campus de Alcoy ante la previsión de lluvias intensas