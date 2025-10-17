¿30 grados y noches tropicales otra vez en Alicante?

Alicante vuelve a montarse en la montaña rusa meteorológica. Después de las lluvias que trajo la dana Alice la pasada semana, con alerta roja y mensaje ES-Alert incluidos, y algunas inundaciones, ahora las temperaturas están rondando los 25 grados en el litoral, acompañadas de cierta inestabilidad que está dejando también algunos chubascos aislados.

Y la próxima semana, segunda quincena de octubre, toca regreso casi al verano. O al menos a un ambiente más propio del mes de junio.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que el mercurio, que ya de por sí está más alto de lo normal, sobre todo en la costa, se dispare a partir del martes. Así, se volverán a rondar o incluso superar 30 grados, y las noches serán tropicales en algunos puntos, aunque no generalizadas. Es decir con el termómetro sin bajar de los 20 grados.

Una situación que al menos se prolongará hasta el jueves, hasta donde llega la previsión de Aemet disponible este viernes. Y la razón son los vientos de poniente.

De esta forma, si este fin de semana ya es posible que se vean muchos bañistas disfrutando de los arenales, algo que ya se ha podido observar en los días anteriores, a partir del martes la poderosa llamada de la playa cobrará aún más fuerza, aunque la dana ha causado daños en algunas calas.

Esta subida de temperaturas será generalizada en la Península, pero más acentuada en el litoral mediterráneo.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha confirmado a INFORMACIÓN la previsión de Aemet. El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha explicado que "la temperatura en estos días está 2 o 3 grados por encima de lo normal".

Para este fin de semana se mantendrá "la posibilidad de algún chaparrón de poca importancia, porque habrá aire frío en capas altas sobre el litoral mediterráneo. Y a partir del martes se instalan ponientes y subirán las temperaturas a valores mas propios de junio", con unos 30 grados.

Seis grados más

Según la Aemet, Las temperaturas mínimas subirán entre 3 y 4 grados, mientras que las máximas podrían elevarse en hasta 6 grados, dependiendo de la zona, por lo que la anomalía de las máximas podría rondar los 8 grados. Una situación que podría prolongarse más allá del jueves, aunque aún es pronto para saberlo.

Por ejemplo, si Alicante está estos días sobre los 16 grados de mínima y los 25 de máxima, se espera que se sitúe entre el martes y el jueves entre los 20 y 21 grados de valor mínimo, y los 29 o 30 de máxima, como consecuencia del poniente.

El Elche se podrían alcanzar hasta los 31 grados, con una mínima entre los 18 y 19 grados; en Torrevieja entre los 19 y 21 de mínima y los 28 de máxima; y en Dénia entre los 18 y 20 grados de mínima y los 28 de máxima, aunque aún quedan días y la previsión puede variar.

En cuanto a las poblaciones del interior, Alcoy, que ahora ronda los 12 de mínima y los 21 de máxima, subirá a 16 y 28 grados; Villena de 12 y 21, a 15 y 29 grados, y Elda, de 13 y 23, a 17 y 30 grados.

Subida generalizada en España

Según ha informado Aemet en su predicción a nivel nacional para las próximas semanas, la del 20 al 26 de octubre estará marcada por el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas, que dejarán lluvias en el noroeste peninsular. Serán más abundantes en Galicia, comunidades cantábricas y Castilla y León, aunque podrán extenderse en menor medida a zonas adyacentes. Y advierte que "las temperaturas serán más altas de lo normal para la época del año en todo el país, especialmente en la mitad oriental de la Península".

Y "la incertidumbre en la predicción aumenta considerablemente para la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre, como es normal al alejarnos en el plazo. Así, el pronóstico podría variar considerablemente en futuras actualizaciones. Con la información actualmente disponible, es probable que las temperaturas se sitúen en torno al promedio normal de la época del año, sin que haya una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones".

Y en cuanto a la semana del 3 al 9 de noviembre, también con mucha incertidumbre, podrían registrarse temperaturas superiores a lo normal para la época en buena parte de la Península, con un tiempo seco en el sur del territorio, aunque este pronóstico también podría verse modificado.

Tiempo para este fin de semana

En cuanto a este fin de semana, la previsión en la provincia de Alicante el sábado es de cielo nuboso con algún intervalo de nubes bajas, y alguna bruma matinal en el interior. Temperaturas sin cambios. Viento flojo de dirección variable, con predominio del sureste por la tarde. Y hay posibilidad de algún chubasco aislado.

Para el domingo se prevén intervalos nubosos, con temperaturas mínimas en descenso ligero en puntos del litoral y sin cambios en el resto; máximas en ligero ascenso en el litoral norte y sin cambios en el resto. Viento flojo variable, que cambiará a componente sur en horas centrales, siendo de componente oeste en el litoral al final del día, moderado en su mitad norte.