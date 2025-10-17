La Fira de l'Herberet desembarca en Ibi
La programación ofrece charlas, demostraciones culinarias, mercado de artesanía, concierto, el concurso del herbero o una visita guiada por la Estación Biológica de Torretes–Jardín Botánico de la UA
Desde hace más de una década, en la Estación Biológica de Torretes-Jardín Botánico de la Universidad de Alicante (UA) en Ibi se celebra un evento que reúne ciencia, cultura, gastronomía y artesanía para dar visibilidad a una de las tradiciones más antiguas y enraizadas de las montañas de Alicante: el herbero de la Mariola y otros licores basados en plantas aromáticas y medicinales.
Este año, con un formato renovado, la VII edición de la Fira de l'Herberet i les Begudes Espirituoses d'Alacant, llega al municipio de Ibi del 17 al 19 de octubre con un amplio programa de actividades con charlas, showcookings, degustaciones, música, mercado artesanal, visitas guiadas, juegos infantiles y la lectura del Manifiesto de Ibi en apoyo a la candidatura del Herbero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (Unesco).
“Nuestras investigaciones han contribuido a conservar y divulgar científicamente la bondad del componente herbal de estas bebidas espirituosas, que parten de la enorme diversidad vegetal del territorio alicantino, del saber etnobotánico de nuestros mayores y que se han mantenido desde siglos atrás como verdaderas joyas de la licorería tradicional”, señala el director de la estación científica de la UA, Segundo Ríos.
En este sentido, el bagaje vegetal de esta tradición es tal que, detalla Ríos, “hablamos de más de 500 fórmulas herbales únicas, que incluyen más de 200 plantas utilizadas en su composición, de las cuales se pueden combinar hasta cincuenta en algunos herberos artesanales, según las tradiciones de nuestras montañas y las recetas más habituales”. Todo ello hace que la tradición del herbero y licor de Alicante merezca conservarse y difundirse como una parte del Patrimonio Cultural e Inmaterial.
Programación
17 OCT – VIERNES, MUBIO – Museo de la Biodiversidad
18:30-21 h. Charlas:
- “Diversidad de los herberos en el Mediterráneo occidental”
- Vanessa Martínez Francés, Universidad Miguel Hernández
- “La Ratafía en Catalunya: especias versus especies”
- Salvador García Arbós, periodista gastronómico
- “Situación de la licorería tradicional en Catalunya: las Ratafías”
- José Martí Ayxela, Pdte. General de la “Associació de Licoristes de Catalunya”
18 OCT – SÁBADO, Plaza Nicolás Payá Jover
10:00 h. Presentación oficial del evento
10:15 h. Mesa redonda “Herberos y licores de hierbas del Mediterráneo, el caso de Alicante”. Salvador García Arbós, José Escobar Salas, Ramón Ortiz López, María José San Román, Paco “El Xato”, Salvador Palazón, Ángela Ruiz y José Martí Ayxela. Moderadora: Juana Jordá Guijarro, directora de Gasterra, UA
10:00 h – 14:00 h. Juegos tradicionales de madera con Jocs de Fusta
11:30 h. Showcooking. Fidel Rico (Pastelería Rico) – Masterclass de bombones de chocolate y herbero de Mariola
12:10 h. Demostración de destilación aguardiente. Gil Álvarez Moya (Nerpio)
12:20 h. Showcooking. Ricardo Moltó (Erre Que Erre Gastrobar) – Gastronomía y Herbero
13:00 h. Concierto de Billy Mandanga. "Los Auténticos Chocadores"
14:15 h. Música ambiente, tapeo y degustaciones en los puestos.
16:00 h. Deliberaciones del jurado Concurso de Herbero Tradicional
17:00 h. Bailes populares de Ibi. Grupo de Danzas d’Amics de les Muntanyes
17:30 h. Charla “Elaboración de Herbero tradicional”. Vanessa Martínez Francés (UMH)
18:00 h. Demostración de destilación aguardiente. Gil Álvarez Moya (Nerpio)
18:15 h. Publicación del fallo del Jurado Concurso de Herbero
18:30 h. Showcooking. José Escobar Salas (Nowa-SYS) – Coctelería Herbero & Cantueso (degustación)
21:30 h. Concierto
00:00 h. Cierre
19 OCT – DOMINGO, Estación Biológica de Torretes – Jardín Botánico de la UA
10:30 h. Visita guiada Jardín Botánico de Torretes. Plantas medicinales y rincón del herbero
12:15 h. Entrega oficial de los premios del Concurso de Herbero tradicional
12:30 h. Lectura Colectiva del “Manifiesto de Ibi, octubre 2025” para poner en valor una candidatura de la cultura del Herbero y las bebidas espirituosas artesanas de Alicante como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Unesco.
13:15 h. Clausura Fira, con una demostración y cata de cocteles y creaciones mixológicas con base en las distintas bebidas espirituosas de Alicante, a cargo del Consejo Regulador CRAE, Noara y alumnos voluntarios del 2º Curso del Grado de Gastronomía de la Universidad de Alicante.
