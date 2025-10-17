La obra millonaria con fondos europeos que va a cambiar la cara de todo un barrio de Alcoy

El Ayuntamiento de Alcoy iniciará a finales de este mes de octubre las obras de mejora de la eficiencia energética en el barrio del Sagrado Corazón, dentro del programa de rehabilitación de barrios financiado por los fondos europeos. Una medida que va a permitir reducir en torno a un 60 % la factura eléctrica de estas viviendas.

La actuación, con una inversión total de 5,47 millones de euros, ha sido adjudicada y permitirá renovar cubiertas, aislar fachadas, sustituir ventanales y mejorar los sistemas de producción de agua caliente en un total de 18 bloques y 208 viviendas de la Zona Nord.

En cambio, el otro proyecto para acometer las mismas actuaciones en el barrio Font Dolça, valoradas en 4,3 millones, ha quedado desierta al no concurrir ninguna mercantil, por lo que se va a volver a sacar a licitación. A la obra del Sagrado Corazón solo se presentó una empresa, que ha sido la adjudicataria.

"Esta actuación representa un paso más en la regeneración de nuestros barrios históricos, combinando sostenibilidad, confort y ahorro energético para cientos de familias" Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, anunció el inicio inminente de las obras del Sagrado Corazón durante una asamblea vecinal celebrada en el Centro Social de la Zona Nord, en la que participaron numerosos vecinos y vecinas.

En el encuentro, también estuvo presente la concejal de Urbanismo, Vanessa Moltó; el arquitecto municipal, Daniel Mullor; la dirección de obra y representantes de la empresa constructora, según ha informado este viernes el Ayuntamiento.

Calendario de las obras

Durante la reunión se explicó que los trabajos se desarrollarán por bloques y de manera escalonada, con una duración aproximada de cuatro meses por cada fase y un solapamiento de un mes entre ellas, para garantizar la continuidad y la organización de la intervención.

La planificación prevé iniciar la primera fase por el bloque número 1, en la parte superior del barrio, con trabajos de instalación de andamiaje y preparación de las obras que arrancarán entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, empezando por las viviendas de la calle Arnauda.

Los dueños de las casas solo aportan el 1 % del coste, es decir entre 100 y 350 euros por vivienda

La empresa adjudicataria, Gestaser, con oficina en Alcoy, proporcionará canales de información con los administradores y presidentes de los bloques y se compromete a informar a propietarios e inquilinos de las fechas y plazos en los que intervendrán en cada vivienda. Por su parte, solicitaron al vecindario la máxima cooperación para evitar retrasos y molestias durante la ejecución de las obras, según han explicado desde el Consistorio.

Aportación por propietario

El proyecto cuenta con financiación europea del 84% de fondos Next Generation, aportaciones del Ayuntamiento de Alcoy (10%), de la Generalitat Valenciana (5%) y de los vecinos beneficiarios (1%). Es decir que los vecinos solo tiene que pagar entre 100 y 350 euros, cuando se trata de una inversión por vivienda que asciende a unos 25.000 euros.

El barrio de la Font Dolça, cuyas obras han quedado desiertas / JUANI RUZ

El alcalde de Alcoy ha destacado también la importancia de la colaboración ciudadana y de la adjudicataria, y reitera que esta actuación «representa un paso más en la regeneración de nuestros barrios históricos, combinando sostenibilidad, confort y ahorro energético para cientos de familias, con una planificación encaminada a minimizar molestias y cumplir con el objetivo de finalizar en verano».

Reurbanización del entorno

De forma paralela a esta actuación, se desarrollará el proyecto complementario de reurbanización del entorno, que comenzará también en las próximas semanas y que supondrá la mejora de los espacios exteriores, dentro de una operación discontinua que abarca un entorno de 19.656 metros cuadrados, con el objetivo de crear espacios de calidad que favorezcan un estilo de vida saludable y sostenible.

En el conjunto del barrio del Sagrado Corazón, esta intervención supondrá eliminar barreras arquitectónicas, ampliar las zonas ajardinadas y mejorar la seguridad peatonal, eliminando recorridos angostos y renovando la iluminación.

"Con estas actuaciones, el barrio del Sagrado Corazón se convertirá en un ejemplo de regeneración urbana sostenible dentro de la estrategia municipal para modernizar el parque de vivienda y mejorar la calidad de vida, en línea con los objetivos del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), según han agregado desde el Consistorio.