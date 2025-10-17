¿Por qué suenan las campanas este fin de semana en Muro?

La XX Fira Comercial i Gastronòmica de Muro ofrece un fin de semana dedicado a los productos de proximidad, la cultura y la tradición. Arranca este viernes con la apertura de la exposición “Campanas de El Comtat” en el Centro Cultural de Muro, que dará paso a la inauguración de la feria. E incluye el XXVIII Encontre de Campaners Valencians, que por primera vez se celebrará en la provincia de Alicante.

Así, la buena comida, beber y productos locales se fusionan a toque de campana a Muro para celebrar este certamen del 17 al 19 de octubre. La feria reunirá un amplio abanico de productores, empresas agroalimentarias y artesanos del territorio que ofrecerán desde tapas y productos tradicionales como miel, cervezas o papas artesanales, cocas fritas, pasteles o "focaccies", hasta propuestas más actuales e internacionales a cargo de varios "foodtrucks".

"Esta feria consolida Muro como un referente gastronómico y cultural de la comarca, con una programación que combina producto local, música, patrimonio y ocio familiar” Carolina Ivàñez — La regidora de Turismo de Muro

La regidora de Turismo, Carolina Ivàñez, ha destacado que esta edición “consolida Muro como un referente gastronómico y cultural de la comarca, con una programación que combina producto local, música, patrimonio y ocio familiar”.

Además, ha remarcado que la feria “es una oportunidad para apoyar al comercio de proximidad, dinamizar la economía local y proyectar la calidad del que se hace en nuestro pueblo” al mismo tiempo que atraer y consolidar el público visitante que puede descubrir el potencial de Muro para continuarlo visitando a lo largo del año.

“Cada euro invertido en productos y servicios de proximidad se multiplica en forma de puestos de trabajo, tejido productivo y calidad de vida para nuestro pueblo" Vicent Molina — Alcalde de Muro

Durante todo el fin de semana, la Plaça del Matzem acogerá conciertos, actividades infantiles, talleres, visitas guiadas por el centro histórico y actuaciones musicales. También habrá espacios dedicados a la música tradicional y a la participación de las entidades locales, que llenarán de vida cada rincón de la feria.

Apertura

La inauguración oficial será este 17 de octubre a las 19:00 horas en el Centro Cultural de Muro, con la apertura de la exposición “Campanas de El Comtat”, una muestra que pone en valor el patrimonio campanero de la comarca y que dará el pistoletazo de salida a un fin de semana dedicado a la cultura y la tradición como el mejor acompañamiento al menú gastronómico.

Además con el viaje emocional hasta los años 80 y 90 de la mano de los mejores “garitos” y salas de la comarca: Gaudí, la Dona Barbuda, la Maraña, Delirium y el Autobús. Será con “el Retorno” el viernes 17 de octubre a partir de las 20 horas con los pinchadiscos Chicho, David el Melenas, Damián, José Carlos, Eli y Mari Clàssics.

Colla de Campaners del Comtat

Por otra parte, la exposición “Campanas de El Comtat” forma parte del programa del XXVIII Encontre de Campaners Valencians, el primero que se celebra en la provincia de Alicante, organizado por la Colla de Campaners del Comtat. El encuentro reunirá a grupos de todo el territorio valenciano e incluirá conferencias, proyecciones, actividades divulgativas y una muestra de toques tradicionales al campanario de Sant Joan Baptista de Muro, abierto a todo el público.

El miembro de la Colla, Javi Calvo, ha destacado que “es un honor que Muro sea el primer municipio alicantino que acoge este encuentro, que servirá para compartir experiencias, reforzar la colaboración entre pandillas y continuar trabajando para preservar este patrimonio reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.

Desde el Ayuntamiento de Muro se invita toda la ciudadanía y las personas visitantes a participar en la feria y a apoyar al comercio y a los productores locales, puesto que, como ha subrayado el alcalde de Muro, Vicent Molina, “cada euro invertido en productos y servicios de proximidad se multiplica en forma de puestos de trabajo, tejido productivo y calidad de vida para nuestro pueblo”.

La programación completa de la Fira y del encuentro de campaneros se puede consultar en el web municipal. www.vilademuro.net y a los canales oficiales del Ayuntamiento de Muro.