Alcoy encumbra a los protagonistas de sus Moros y Cristianos

El mundo festero de Alcoy se reunió en el Teatro Calderón para presentar en sociedad los cargos del 2026, acto que precede al sábado grande del Mig Any con el que ya se da por arrancado el curso de Moros y Cristianos en la ciudad.

Para este nuevo año de fiesta las capitanías recaen en el musulmán Nacho López, de la filà Marrakesch, y el cristiano Javier Ferrándiz, de Andaluces, mientras que el alférez moro es Miguel Espí, de Realistes, y el cristiano Fernando Jordá, por Asturianos.

Del mismo modo, otro míticos personajes de la celebración de la cruz y la media luna de Alcoy, como el Mossén Torregrosa, está representado por Rubén Calatayud, y el Sant Jordiet está representado por Mateo Vilaplana, de la filà Llana.

Acto especial

Si bien sus nombres ya se conocían desde junio y se les ha podido fotografiar jutnos en actos como la procesión de Corpus Christi, el de ayer por la tarde fue el momento de puerta de largo oficial e inicio de la cuenta regresiva para los días grandes de abril.

La presentación de los cargos festeros de Alcoy de 2026, en imágenes / Juani Ruz

Todos estos festeros vivieron una tarde única, al ser anunciados uno por uno con los cargos que representan una celebración que llevan muy dentro de sí.

El acto, además, contó con la inclusión de videos sobre cada uno de los hombres (y niño) detrás de los cargos y su trayectoria en la fiesta y la ciudad.Ante ellos, la sala del Teatro Calderón abarrotada por integrantes de las 28 filaes que componen la fiestales manifestaba su cariño.

Semana del Mig Any

Ayer por la mañana, en el mismo escenario, se entregaron los premios infantiles de Pintura y Literatura. Durante la semana se librará la fase final del campeonato de cotos, de la misa de los difuntos y de un par de sainetes, todo hasta llegar al sábado 25 de octubre, con el tradicional concurso de olleta y las entradetes.