¿Cuál es la función crucial de las mariposas?

Las mariposas son insectos que pertenecen al grupo de los lepidopteros, donde también encontramos a las polillas. Y cumplen una función clave, la polinización. Las mariposas diurnas se caracterizan por tener antenas en forma de maza, alas coloridas y un aparato bucal lamedor-chupador (espiritrompa), el cual permite libar el néctar de las flores.

Tienen metamorfosis completa, es decir, pasan por los estadios de huevo, oruga, crisálida y adulto. Como el resto de insectos, el cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen. Una de las principales características de las mariposas es la gran diversidad cromática de sus alas, cuya superficie está repleta de pequeñas escamas que las hacen muy coloridas, con gran variedad de diseños y reflejos iridiscentes.

Y en cuanto a su función, las mariposas diurnas desempeñan un papel crucial como polinizadoras, al igual que otros insectos como las abejas. Cuando estos insectos se alimentan del néctar de las flores, usando su espiritrompa, el polen queda adherido a su cuerpo.

A medida que visitan diferentes flores, transfieren el polen de una a otra, facilitando así la polinización, un proceso esencial para la reproducción de las plantas. Además, las mariposas son clave para el correcto funcionamiento de los ecosistemas, especialmente como su función polinizadora, pero también forman parte de la dieta de muchos animales, sobre todo de pájaros y murciélagos, aunque también de arañas, sapos, ranas, lagartos...

Por otra parte, son un buen bioindicador de salud de los ecosistemas, por lo que el cambio climático, la contaminación agroquímica y el abandono del mundo rural están impactando en estos insectos de forma muy negativa.