La sierra de las mariposas: un paraíso en la provincia de Alicante

Un paraíso para las mariposas. La Sierra de Mariola alberga una gran variedad de estos insectos, claves para los ecosistemas por su función polinizadora y cuya población en todo en mundo está en acusado descenso por el cambio climático, la contaminación agroquímica y el abandono del mundo rural.

En la Península Ibérica hay un total de 233 especies de mariposas diurnas, de las cuales al menos 84 se ha detectado su presencia en el Parc Natural de la Serra de Mariola, lo que constituye casi el 36% del total.

Un número alto para un espacio que no alcanza las 20.000 hectáreas y que abarca municipios de l'Alcoià y El Comtat (Alcoy, Cocentaina, Muro, Agres, Alfafara y Banyeres de Mariola), así como de la comarca valenciana de La Vall d'Albaida (Bocairent).

Uno de los investigadores suelta una mariposa tras capturarla e identificarla en Mariola / Juani Ruz

Así lo recoge una guía editada por la Universitat de València, a través del Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, y de la Generalitat, a través del Parc Natural de la Serra de Mariola.

Este trabajo ha sido realizado por los investigadores del Institut Cavanilles Saúl Bernat Ponce y Jose Vicente Pérez Santa Rita, dentro del programa de doctorado de Biodiversidad y Biología Evolutiva de ambos. Y está disponible en la web de la Generalitat.

Sus dos autores han acompañado a INFORMACIÓN en una salida de campo en Mariola, para mostrar la gran diversidad de mariposas que alberga y como "cazan" a estos insectos para su estudio. Una labor "para la que contamos con autorización de la Generalitat, ya que es ilegal su caza", han recordado. Las atrapan, identifican, fotografían y devuelven a la libertad. Todo con sumo cuidado para no causarles daño alguno.

Las distintas familias de mariposas diurnas que se pueden encontrar en el Parc Natural de la Serra de Mariola son cinco. La más abundante es la de la Nymphalidae con 29 especies, seguida de la Lycaenidae (24 especies) y Pieridae (17 especies). También está la Hesperiidae, con 11 especies, y la Papilionidae, con tres especies. Además, hay que destacar que los hespéridos pueden ser confundidos fácilmente con polillas, tanto por su aspecto como por su vuelo. Sin embargo, se diferencian con facilidad por sus antenas. Las de los hespéridos y las mariposas diurnas tienen forma de maza.

Así, a través de esta guía se puede seguir sobre el terreno esta gran variedad de unas mariposas que pueden tener un tamaño de 1,5 a 10 centímetros, y volar a una velocidad de hasta 15 kilómetros por hora, dependiendo de la especie, según han explicado Bernat y Pérez. Y en algunos casos son capaces de incluso viajar desde el Sahara hasta el norte de Europa, como la Vanessa Cardiu. Y de media viven entre 15 y 20 días, aunque algunas especies puede durar varios meses.

Uno de los investigadores identifica uno de los ejemplares capturado / Juani Ruz

Y observarlas en todo un espectáculo. A primera hora suelen estar más tranquilas, por lo que su observación en más fácil, ya que después su actividad aumenta. Y ver la variedad de colores, formas geométricas que tienen sus alas y tamaños que ofrecen es toda una experiencia. Unos colores que por otra parte son claves para la comunicación sexual de estos animales, siendo los más comunes los azules, amarillos, naranjas y blancos.

La obra refleja que Mariola posee una gran diversidad de ambientes, entre ellos, lechos fluviales, ramblas mediterráneas, alta montaña, abruptos barrancos, tierras de cultivo y lugares urbanizados. Esto la convierte en un buen lugar para la observación de mariposas. Y durante cinco años han estado recopilando especies, junto con otros colaboradores.

Uno de los ejemplares capturado durante el reportaje de INFORMACIÓN en la Sierra de Mariola / Juani Ruz

Así, se presentan fotografías realizadas en el campo, donde las especies se agrupan por estaciones del año, concretando además los meses en los que es más común verlas. Además, dentro de cada estación, se separan por la familia taxonómica a la que pertenecen, por lo que se pueden encontrar las especies por familia en cada estación.

Primavera y verano

Hay que destacar que en invierno y otoño, el número de especies de mariposas observables disminuye a consecuencia de la bajada de las temperaturas y las lluvias. No obstante, es posible ver alguna de ellas en los días calurosos. Y por ahora las temperaturas todavía acompañan para la observación de numerosas especies.

Una mariposa en la Sierra de Mariola / Juani Ruz

"La biodiversidad de mariposas en la Sierra de Mariola es magnífica. Podemos encontrar 84 especies, el 55 % de las especies de la Comunidad Valenciana y el 36 % de la Península Ibérica. Son unos números muy altos, como consecuencia de la diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en el parque natural", explican estos investigadores.

Recomendaciones

Y como recomendación para su observación, han señalado que "la mejor época de observación es en primavera, sobre todo primaveras lluviosas. Y en verano también podemos observar muchas. En el otoño e invierno tambien podemos encontrar, pero en menor cantidad y tambien especies típicas de esos momentos".

Eso sí, han advertido que "hay que evitar el contacto directo con los animales, ya que son delicados y pueden romper las alas de las mariposas".

Los dos investigadores durante la salida de campo con INFORMACIÓN por la Sierra de Mariola / Juani Ruz

Cada especie se presenta en la guía con su nombre científico, y nombre en castellano y valenciano. Cada una incluye la fenología con los meses más probables de observación. Se incorpora la figura de una mariposa de color a la izquierda del nombre según la rareza y facilidad de observación de la especie, permitiendo así saber si está ante una especie común o no.

Así, este trabajo da a conocer la riqueza de mariposas diurnas del Parc Natural de la Serra de Mariola. Y aunque no es una guía exhaustiva de identificación de mariposas, esta publicación brinda, a través de fotografías en su entorno natural, una herramienta introductoria para el reconocimiento de las familias y algunas de sus especies, poniendo en valor la diversidad y la ecología de las mariposas diurnas del parque natural, así como fomentar el interés por la conservación de este grupo de insectos, según se explica en la propia guía.

Eso sí, en la Península Ibérica hay 237 especies diferentes de mariposas diurnas, pero de nocturnas existen 5.000. Pero esa es otra historia.