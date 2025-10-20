¿Qué va a pasar en 2026 con las tasas e impuestos en Alcoy?

El Ayuntamiento de Alcoy ha presentado la modificación de las ordenanzas fiscales para 2026, una revisión que mantiene congelados los principales impuestos municipales y actualiza la mayoría de tasas y precios públicos conforme al IPC (2,7 %). Todo con el objetivo de "garantizar la sostenibilidad de los servicios sin incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía".

La concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, ha destacado que “seguimos aplicando una política fiscal responsable, que prioriza la estabilidad económica del Ayuntamiento y la protección de las familias, manteniendo unos impuestos moderados y unos servicios públicos de calidad”.

Entre las principales novedades figura la creación de un nuevo precio público destinado a cubrir los costes de los servicios y actividades prestadas a personas mayores, tras dos ejercicios sin recibir subvención directa de la Generalitat.

La actualización general al IPC es una medida prudente y necesaria para que los servicios públicos mantengan su nivel Vanessa Moltó — Concejal de Hacienda de Alcoy

Este nuevo marco permitirá mantener programas que fomentan la convivencia, el bienestar y la participación social de este colectivo, adaptándose además a las nuevas condiciones de financiación, que este año se canalizan mediante convocatorias de concurrencia competitiva.

También se han revisado las tasas del cementerio municipal, actualizando sus tarifas por el aumento de los costes de materiales y mantenimiento, así como otras ordenanzas vinculadas a servicios municipales como residuos, vados, alcantarillado, licencias ambientales, conservatorio o escuelas infantiles.

El Ayuntamiento revisa al alza las tasas del cementerio, residuos, vados, alcantarillado, licencias ambientales, conservatorio y escuelas infantiles

Moltó ha subrayado que “la actualización general al IPC es una medida prudente y necesaria para que los servicios públicos mantengan su nivel y no se vean afectados por el incremento de los costes generales”, recordando que el Ayuntamiento continúa asumiendo alrededor del 12 % de inflación no repercutida de los últimos años.

Sin cambios

En materia de impuestos, se mantienen sin cambios el IBI, el IVTM, el IAE y el ICIO, consolidando la política de impuestos congelados por tercer ejercicio consecutivo.

Un camión del servicio de recogida de residuos en Alcoy / JUANI RUZ

Además, el Ayuntamiento "sigue siendo una de las ciudades con menor presión fiscal respecto a municipios de tamaño similar: la recaudación por habitante se sitúa en 448,51 euros, frente a una media provincial de 627,53 euros, una media estatal de 667,13 euros y 669,59 euros en municipios del mismo rango poblacional".

La concejal ha concluido que “estas modificaciones nos permiten seguir prestando servicios de calidad sin aumentar la carga fiscal sobre la ciudadanía, manteniendo a Alcoy por debajo de la media nacional en esfuerzo tributario”.