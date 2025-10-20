Alicante arranca una semana veraniega que puede ser de récord

Bañadores y sombrillas listas para la playa. Semana veraniega en plena última quincena de octubre en la provincia de Alicante. El mercurio ha ascendido de forma sensible, sobre todo en la Marina Alta, donde Xàbia ha llegado a los 30 grados.

Todo tras un fin de semana con 25 grados, unos tres grados más de lo normal. Y va a ser solo el aperitivo, porque se espera que el techo se alcance el miércoles y el jueves, con localidades como Orihuela con 35 grados a dos meses de la navidad.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera esta semana pueda ser de récord en cuanto a la temperatura media a estas alturas de año. Y es que vuelven las noches tropicales en algunos puntos del litoral, es decir que no se bajará de 20 grados por la noche. Y los 30 grados de máximas e alcanzarán con facilidad en gran parte de la provincia.

Una situación que cambiará radicalmente el domingo, según la previsión actual, cuando se espera un desplome de siete grados y lluvias.

Aemet ha confirmado lo que adelantó INFORMACIÓN. "Por delante tenemos una semana muy cálida hasta el viernes, con temperaturas que se acercarán o incluso superarán los 30 grados en el litoral de Valencia, Alicante y sur de Castellón y mínimas superiores a 20 °C. Los días más cálidos serán miércoles y jueves".

Así, la entidad ha explicado que las temperaturas diurnas y nocturnas serán muy altas, "por lo que la temperatura media del miércoles y del jueves puede ser la más alta en la Comunitat Valenciana en una fecha tan avanzada del año desde, al menos, 1950". Estaría unos seis grados por encima de la temperatura media, si se cumplen las previsiones. Y la máxima, unos nueve o diez grados por encima de lo normal.

Un mar a 23 grados

Así las playas, que ya la pasada semana ofrecían una imagen casi veraniega, esperan durante estos días la visita de numerosos bañistas para aprovechar el que podría ser el último chapuzón de la temporada. Aunque con el cambio climático nunca se sabe, porque la temperatura del mar se encuentra todavía a unos 23 grados, ligeramente superior a hace un año. Una situación que por otra parte incrementa el riesgo de lluvias más intensas en caso de formarse otra dana.

La playa del Postiguet, en una imagen de la pasada semana / Héctor Fuentes

Las temperaturas más destacadas en el inicio de la semana se han centrado en la Marina Alta, donde hace apenas una semana cayeron varios cientos de litros por metro cuadrado por la dana Alice. Según la red de Avamet, la máxima se ha registrado en Xàbia con 30 grados, seguida de Gata de Gorgos y Pedreguer con 29,1, Dénia (La Xara), Ondara y Pego con 28,9, l'Atzúbia 28,6, El Verger 28,5, Alicante (El Moralet), Xixona (Montnegre de Baix) y Elche (El Hondo) con 28,3, Crevillent (El Realengo) con 28,1 y Cox con 28 grados.

Y en cuanto a las mínimas, en la noche del domingo al lunes no han bajado de 20 grados en Teulada Dénia y Xàbia. Una noche tropical que se espera se extienda por más puntos en las próximas noches, aunque la situación no es comparable al verano, ya que las casas no están tan caldeadas por en julio o agosto. Todo después de un año en el que Alicante ha batido el récord de noches tropicales, con más de 100 en 2025.

Cambios para el fin de semana

Para el fin de semana se espera que las temperaturas tiendan a normalizarse, diciendo adiós a las noches tropicales y máximas. Las temperaturas tienden a normalizarse el fin de semana, sobre todo para el domingo, cuando parece que hay riesgo de lluvias y el mercurio podría caer unos siete grados, para rondar los 20 o 22 grados de máxima. Esto será debido a que un frente irá atravesando la Comunidad Valenciana de norte a sur desde la noche del sábado, coincidiendo con el cambio al horario de invierno.

Así, mientras que esta semana Alicante va a volver al verano, el norte y oeste de España va a ver cómo un tren de frentes atlánticos deja lluvias en estas zonas, que serán sobre todo abundantes en Galicia.