Cámaras de vigilancia y más guardias civiles frente a los robos en las zonas rurales de El Comtat y l’Alcoià

Penàguila ha acogido este lunes la primera reunión de seguridad comarcal de municipios que no tienen Policía Local. Todo para abordar la preocupación de las localidades por una oleada de robos y mejorar la coordinación y los medios.

Así, ha asistido el subdelegado del Gobierno Juan Antonio Nieves, acompañado de mandos de la Guardia Civil y alcaldes y concejales de las localidades afectadas, además del portavoz del PP de Alcoy y diputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos, Carlos Pastor.

El teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil y el subdelegado del Gobierno en Penàguila / Juani Ruz

Y Nieves ha destacado que estos robos han sido puntuales por lo que no se trata de un problema generalizado. Y ha informado que los efectivos de la Benemérita en los cuarteles de Muro y Cocentaina, que dan servicio a estos municipios, han aumentado en un 28 % en 2025, lo que va a permitir más patrullas sobre el terreno.

Del mismo modo la Subdelegación ha facilitado información a los ayuntamientos sobre los trámites para poner en marcha cámaras de videovigilancia en los pueblos para mejorar la seguridad y contar así un elemento de disuasión frente a los delincuentes.

La comarca es sin duda un lugar seguro. Así lo ha constatado la Guardia Civil, la delincuencia no está generalizada, aunque no podemos obviar que ha habido una serie de robos puntuales Juan Antonio Nieves — Subdelegado del Gobierno en Alicante

Este encuentro se ha realizado por primera vez a nivel comarcal y que se quiere instaurar de forma anual, y se quiere realizar también en otras zonas rurales sin policía de la provincia como en la Marina Alta y Marina Baixa.

Ha tenido lugar en el Mercado Municipal de Penàguila, y ha tenido como objetivo reforzar la coordinación entre administraciones y analizar la situación actual en materia de seguridad ciudadana, según ha informado la Subdelegación.

A la reunión han sido convocados todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios que integran ambas comarcas. También han participado distintos representantes de la Guardia Civil, entre ellos el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, Francisco Poyato.

Durante la sesión, se han revisado los principales indicadores de seguridad, los planes de actuación conjunta y las medidas de prevención frente a los delitos en el ámbito rural, entre otras cuestiones.

A la reunión han acudido alcaldes y concejales de los pequeños municipios de El Comtat y l'Alcoià / Juani Ruz

Y Nieves ha destacado ante los medios de comunicación que "la comarca es sin duda un lugar seguro. Así lo ha constatado la Guardia Civil con sus aportaciones, ya que la delincuencia no está generalizada", aunque ha reconocido que "no podemos obviar que ha habido una serie de robos puntuales en los que la Comandancia de la Guardia Civil está trabajando desde que se han producido".

Así, los mandos de la Guardia Civil han trasladado a los alcaldes "el mensaje de tranquilidad, de serenidad y de la colaboración necesaria que tiene que existir, en este caso entre los municipios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en este caso con la Guardia Civil. Hemos destacado el incremento de efectivos tanto en el puesto de Muro de Alcoy como el puesto de Cocentaina del 28 % en 2025, que nos ayuda a acercar a la Guardia Civil a todo el territorio", ha señalado Nieves.

El subdelegado antes del inicio de la reunión / Juani Ruz

El subdelegado del Gobierno ha destacado “el excelente trabajo que desarrolla la Guardia Civil en la provincia de Alicante, especialmente en las zonas rurales, donde su presencia es esencial para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos”.

Asimismo, Nieves ha puesto en valor “la estrecha colaboración entre los ayuntamientos y la Guardia Civil, que permite ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia”.

Finalmente, el subdelegado ha reiterado el compromiso del Gobierno de España con la seguridad ciudadana y con la mejora de los medios y recursos destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "Seguiremos trabajando para reforzar los efectivos, modernizar las instalaciones y seguir ofreciendo un servicio público de calidad que garantice la seguridad en todos los municipios, grandes y pequeños”, ha subrayado.

Reacciones

Por su parte el alcalde de Benillup, Javier Navarro (PP), ha explicado que tras el encuentro que "la reunión siempre es positiva y es beneficiosa para todos. Es algo que pedimos, que se dé la información para saber en qué situación estamos. Después de la oleada de robos que ha ido en toda la Montaña, la gente se preocupa y está un poco insegura y necesita información. Y este tipo de reuniones nos viene a todos muy bien".

Después de la oleada de robos que ha ido en toda la Montaña, la gente se preocupa y está un poco insegura y necesita información Javier Navarro — Alcalde de Benillup

Preguntado sobre la cantidad de robos, Navarro ha señalado que "no ha sido en dos pueblos en concreto, sino que ha habido robos en todos los municipios de la Montaña, algo que no había pasado nunca, desde Benifallim, Penàguila hasta Agres, Alfafara, l'Orxa... Todos. Es una situación que preocupa a todos y bastante grave". Y en cuanto a los efectivos de la Guardia Civil, ha señalado que "ahora tenemos más, pero después si piden algún traslado, ya quedan vacantes" y en verano con las vacaciones de los agentes, lo que reduce las patrullas.

Se nos ha comunicado que las cifras de delincuencia han bajado. En Quatretondeta ha bajado un 17% Alejandro Montava — Alcalde de Quatretondeta

Por su parte Alejandro Montava (PSOE), alcalde de Quatretondeta, ha agradecido la presencia y colaboración de la Guardia Civil, y que las cifras que se han aportado "se nos ha comunicado que las cifras de delincuencia han bajado. En mi pueblo ha bajado un 17%. Y después las incidencias son mucho más bajas", algo que ha señalado debe saber la ciudadanía. Y pese a ello, se ha aumentado la plantilla de la Guardia Civil y se van a incrementar las patrullas.

Un momento del encuentro / Juani Ruz

Y también ha señalado que en la reunión la Subdelegación ha explicado cómo pueden los municipios poner cámaras de seguridad, a quién tienen que dirigirse para pedir autorización para instalarlas, recordando Montava que "en Quatretondeta las tenemos ya instaladas pero todavía no están en funcionamiento. Falta de poco y gracias a la reunión ya sabemos hacia quién tenemos que dirigir para poder poner en marcha todas estas cámaras".

Me ha parecido bastante interesante, sobre todo por el tema de la puesta en práctica de las cámaras y saber también el nivel del nivel de violencia que tenemos en los pueblos José Ramón Martí — Alcalde de Benilloba

Y el alcalde de Benilloba, José Ramón Martí (PSOE) José Ramón Martí Domènech, alcalde Benilloba, ha explicado que "me ha parecido bastante interesante, sobre todo por el tema de la puesta en práctica de las cámaras y saber también el nivel del nivel de violencia que tenemos en los pueblos. Y también ha sido positivo por saber que todos tienen que denunciar" para que se pueda saber la situación existente en lo que a robos se refiere.