Eurocaja Rural prosigue su Plan de Expansión en la Comunidad Valenciana abriendo oficina en Ibi

Eurocaja Rural ha abierto una nueva oficina en la ciudad alicantina de Ibi, donde ofrecerá su amplio y variado catálogo de productos y servicios adaptados a los requerimientos del tejido productivo, sector primario, servicios, Administraciones Públicas, particulares, etc., así como soluciones de liquidez y crédito, líneas de financiación personalizadas, banca digital, medios de pago, seguros o asesoramiento en materia de inversión, entre otros.

Esta apertura eleva a 499 el número total de oficinas de la entidad en todo el territorio donde opera (Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja, Región de Murcia, Cantabria, Aragón y Andalucía), consolidando su apuesta por la generación de empleo y contribución al desarrollo económico y social.

La oficina está ubicada en Doctor Waksman, número 3, muy próxima al Mercado Central de la ciudad. Con horario de apertura de 8:30 a 14:00 horas, al frente de la misma se encuentra Daniel Juan Sepúlveda, junto al gestor comercial David Burgada Izquierdo.

La finalidad principal de la entidad financiera con esta nueva oficina en Ibi es proporcionar un trato personalizado, cercano y profesional con sus clientes, ya que el servicio humano y la atención presencial es una de sus principales señas de identidad y elemento diferencial. Eurocaja Rural entiende que la propia actividad del sector financiero requiere de un asesoramiento concreto y detallado de los productos y servicios que se proporcionan, de ahí que potencie esta atención y cercanía. Otro de sus objetivos es ofrecer una omnicanalidad real: disponer siempre de una oficina física próxima de referencia y a su vez facilitar el servicio online para la realización de distintas operaciones.

Eurocaja Rural considera que existe exclusión financiera no sólo en pequeños municipios de escasa densidad demográfica donde no hay ninguna oficina bancaria, sino también en grandes ciudades, ya que muchos de sus barrios o distritos se han visto seriamente afectados por el cierre masivo de oficinas. A este respecto, significar que Eurocaja Rural se mantiene como única referencia financiera en 71 municipios que totalizan más de 89.000 habitantes.

Entidad con valores y comprometida con la acción social y asistencial

Igualmente, una de las particularidades de la cooperativa de crédito es su apuesta decidida por atender en materia social y asistencial las localidades donde se asienta, por lo que, tanto a través de su Fondo de Educación y Promoción (FEP) como de su Fundación, canaliza ayudas, proyectos e iniciativas de asociaciones y ONG's. Como ejemplo, significar en la provincia de Alicante la reciente ayuda social de 2.000 euros otorgada por la Fundación Eurocaja Rural a la Asociación ÁGORA-FOIA de Castalla para apoyo emocional y actividades grupales como complemento a la atención hospitalaria de personas con cáncer y sus familias, o la ayuda 'WORKIN' asignada el pasado año a la Asociación APSA, por su programa Taller Operaciones en Cadena de Producción para la Venta Online para Personas con Discapacidad Intelectual, con la finalidad de mejorar el nivel de empleabilidad de 13 jóvenes y el desarrollo de sus capacidades y actitudes socio-laborales en operaciones de montaje y venta online.

Con esta apertura, Eurocaja Rural corrobora su firme apuesta por contribuir a la generación de empleo y dinamización en la Comunidad Valenciana, donde comenzó a implantarse a finales de 2017 y cuenta ya con 69 oficinas: 40 en la provincia de Alicante, 27 en Valencia y 2 en Castellón. La entidad financiera supera los 500.000 clientes y los 100.000 socios, y su Grupo Económico integra a más de 1.400 profesionales.