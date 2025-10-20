La UA abre la puerta a mantener la Selectividad en Alcoy

La Universidad de Alicante no cierra la puerta a mantener las pruebas de la PAU en Alcoy, una marcha atrás que condiciona a que se aseguren una serie de aspectos. Unas garantías que trasladará este martes el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Raúl Ruiz, en la reunión que precisamente con la plataforma de ampas afectadas por la medida, "Les PAU a Casa", donde las familias van a explicar "los perjuicios que supone centralizar las pruebas de la PAU en Alicante".

Desde la UA, a preguntas de INFORMACIÓN, han dejado abierta este lunes la puerta a seguir con las pruebas een Alcoy, donde se realizan en el Campus de la UPV.

Así, fuentes de la institución han explicado, a la pregunta de si podría haber una marcha atrás en la centralización, que "la Universidad no hará nada que perjudique al estudiantado de las zonas afectadas. Está dispuesta a escuchar, como ha hecho desde el principio, para que nadie salga perjudicado. Ya se han mantenido varias reuniones con los alcaldes para acercar posturas. Ninguna postura es inamovible siempre que no sea perjudicial para el alumnado".

La UA exige que se garantice la custodia de los exámenes, el control de la Universidad del personal y del estado de las instalaciones, así como la presencia de servicio médico y atención psicológica, y zonas de estudio y descanso, entre otras

Así, han insistido en que "lo único que quiere la UA es que estos chavales tengan las mismas garantías y los mismos servicios que los que se examinan en el campus". Y a la pregunta de qué sería necesario para que se asegurara esto, las mismas fuentes han apuntado que en el encuentro que se mantendrá este martes se volverán a explicar estos requisitos.

Reunión mantenida la pasada semana en Muro para coordinar las acciones contra la centralización de la PAU en San Vicente / INFORMACIÓN

Estas condiciones son garantías en la custodia de los exámenes; control de la Universidad del personal y del estado de las instalaciones, como iluminación, climatización, garantías sobre infraestructuras específicas para asignaturas concretas como dibujo técnico, por ejemplo; también pide presencia de servicio médico y atención psicológica, así como zonas de estudio y descanso, entre otras cosas.

Frente común

El anuncio el pasado verano de la UA de la centralización de las pruebas de la PAU para el presente curso ha generado un frente común en l'Alcoià y El Comtat para tratar que la UA dé marcha atrás.

Estudiantes, durante un examen de Selectividad este curso, en Alicante / PILAR CORTES

El último movimiento fue la pasada semana, con una reunión con presencia de los alcaldes de Alcoy, Cocentaina, Muro y Banyeres de Mariola, representantes de los institutos y centros educativos con Bachillerato de las dos comarcas, representantes del alumnado, ampas, familias de los estudiantes y de la plataforma ‘Les PAU a Casa'.

Diez centros afectados en El Comtat y l'Alcoià Los centros afectados por esta centralización pertenecen a las comarcas de l’Alcoià- Comtat y siete de ellos son de Alcoy (CIPFP Batoi; Colegio La Salle, Escola d’Art i Superior de Disseny, IES Andreu Sempere, IES Pare Vitòria, Colegio Sant Roc i IES Cotes Baixes); uno, de Muro de Alcoy (IES Serra Mariola); uno de Cocentaina (IES Pare Arques) y uno de Banyeres de Mariola (IES Professor Manuel Broseta).

La postura, compartida por todos los municipios implicados, es la de mantener las pruebas en Alcoy, como se ha hecho durante 40 años. Y hay que recordar que hace unas semanas en una reunión con la rectora Amparo Navarro con los primeros ediles se acordó la creación de una comisión para abordar esta cuestión y buscar mejoras.

Representantes municipales, educativos y sociales han subrayado que esta medida es totalmente "injustificada" y supondría un "grave perjuicio" para unos 400 estudiantes de la zona, que se verían obligados a desplazarse hasta Alicante durante los días de examen, con el consiguiente incremento de costes, dificultades de transporte y desgaste emocional en un momento especialmente delicado del curso académico.

Reunión mantenida por la rectora con alcaldes y concejales de l'Alcoià y El Comtat / INFORMACIÓN

Además, han advertido de que la decisión rompe con el principio de igualdad territorial y de oportunidades, situando en clara desventaja al alumnado de las comarcas del interior frente al del área metropolitana de Alicante.

Los representantes locales y educativos han reiterado su exigencia de mantener las PAU en Alcoy y de garantizar un acceso a la universidad en "condiciones de proximidad, equidad y justicia territorial".