Semana loca en Alicante: noches veraniegas, máximas de más de 30 grados y... alerta por vientos

Semana loca en lo meteorológico en Alicante por el viento de poniente. Cerca ya de entrar en el mes de noviembre, la provincia parece haber vuelto al verano, con noches tropicales en los que el mercurio no baja de 23,6 grados, como en El Campello, algo más propio de agosto, y máximas que rondan o superan los 30 grados. Pero también se esperan lluvias para el sábado y domingo; y hay alerta amarilla para el jueves por fuertes vientos en el norte.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves el aviso por rachas de viento de componente oeste que pueden alcanzar los 80 km/h en el interior y los 70 en el litoral norte. Todo en una semana muy calurosa donde el mercurio empezará a bajar el viernes y, sobre todo, el domingo.

Así, tras registrarse en la noche del domingo al lunes varias localidades sin bajar de los 20 grados, es decir noche tropical, en la Marina Alta, en la madrugada del martes esto se ha extendido a numerosos puntos, sobre todo del litoral y del prelitoral. Así, según la red de Avamet, cerca de una cuarta parte de las 254 estaciones han registrado 20 o más grados de mínima.

Así, El Campello no ha bajado de 23,6, grados, La Vila Joiosa y Alicante han tenido una mínima de 22,4 grados, seguidas de San Vicente con 22,2, El Verger con 22, Pego y Crevillent con 21,9, l'Atzúbia y Finestrat con 21,7, Sagra con 21,6, Xàbia con 21,4, Benidorm con 21,3, Els Poblets, Callosa d'en Sarrià y Busot con 21,2, y Ondara con 21,1.

En cuanto a las máximas, para este martes se espera rondar los 30 grados en el litoral, situación que se prolongará el miércoles y el jueves con máximas que pueden alcanzar los 33 grados por ejemplo en Orihuela, así como noches tropicales, iniciando un ligero descenso el viernes que se acentuará el sábado y, sobre todo, el domingo, con valores entre 7 y 10 grados menos en las máximas y mínimas respecto a los de estos días, con riesgo además de lluvias.

