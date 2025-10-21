Una donación con mucha marcha para rendir homenaje a San Jorge en Alcoy

Una cesión con mucha marcha. Este martes ha tenido lugar la donación de la partitura de la marcha mora “Walida” por parte del promotor cultural Rafael Valls a la ciudad de Alcoy, representada por el alcalde Toni Francés. La propuesta, anunciada ya el pasado 1 de julio, consiste en una marcha dedicada expresamente a la conmemoración del 750 aniversario del patronazgo de San Jorge.

Se trata de una marcha mora compuesta por Alfonso Yépez, conocido artísticamente como ‘Chipi’, que se espera que se convierta en un símbolo sonoro de la celebración, capaz de combinar tradición, devoción y creatividad contemporánea.

El autor de la obra Alfonso Yépez ‘Chipi’ es un reconocido compositor y percusionista alcoyano, formado en la Unió Musical d’Alcoi, en el Conservatori “Óscar Esplá” d’Alacant y en el Berklee College of Music de València. Ha recibido numerosos premios en concursos de composición de música festera. Actualmente es director de la Sociedad Musical Ruperto Chapí de Villena, de la banda juvenil de la Unió Musical d’Alcoi y de la Societat Protectora Musical d’Antella, y este año 2025 ha presentado su primer disco monográfico de música festera, titulado “Connexió”.

Rafael Valls, que fue quien planteó la idea de crear la marcha, ha agradecido al alcalde que “ha facilitado todo para que pudiera hacerlo” y ha explicado que cede la partitura a todo el pueblo de Alcoy, que será propietario de la misma. El nombre de la marcha, Walida, significa “madre”.

El alcalde y el promotor cultural se dan la mano tras la firma de la cesión / INFORMACIÓN

Así, se ha formalizado la cesión de la partitura al Ayuntamiento, que custodiará la Asociación de San Jorge y la expondrá en el Museu Alcoià de la Festa. Rafael Valls cede la partitura sin ninguna contraprestación de ningún tipo.

El alcalde Toni Francés y el vicepresidente de la Asociación de San Jorge, Tomás Cantó, han agradecido públicamente la generosidad y la iniciativa de Rafael Valls.