La Selectividad se queda en Alcoy: la UA da marcha atrás en la centralización

Marcha atrás en la centralización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Alcoy se mantendrá como sede de la Selectividad, según ha comunicado la UA a la plataforma "Les Pau a casa" de familias afectadas por la centralización de las pruebas anunciada para este año y ha confirmado la UA.

Todo tras celebrarse este martes una reunión entre ambas partes en el Campus de San Vicente entre representantes de la plataforma y el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Raúl Ruiz., que ha acabado con final feliz.

La institución ya dejó abierta la puerta el lunes en declaraciones a INFORMACIÓN a dar marcha atrás si se cumplían una serie de requisitos. Estos eran que se dieran "garantías en la custodia de los exámenes, control de la universidad del estado de las instalaciones (iluminación, climatización, garantías sobre infraestructuras específicas para asignaturas concretas como dibujo técnico, por ejemplo, etc.) y el personal; servicio médico y atención psicológica, zonas de estudio y descanso, etc.".

Una vez conocidas las inquietudes de los familiares, la UA ha adoptado la decisión de mantenerlas para el presente curso Raúl Ruiz — Vicerrector de Empleo y Estudiantes de la UA

Y en la mañana de este martes el alcalde de Alcoy, Toni Francés, aseguraba a INFORMACIÓN que la mayor parte de esos requisitos siempre se han cumplido, ya que las instalaciones son las del Campus de la UPV, que cuenta con todo el equipamiento necesario, y la custodia corre a cargo de la UA. Y los que faltaban referentes al servicio médico y atención psicológica, se van a tener sin problemas, por lo que estaba seguro de que las pruebas de la PAU seguirían en Alcoy.

Y horas más tarde se ha confirmado la buena noticia para los cerca de 400 alumnos de l'Alcoià y El Comtat que deben pasar la Selectividad el próximo junio. Lo harán en Alcoy.

Un momento del encuentro de la plataforma con la UA / INFORMACIÓN

El vicerrector ha manifestado tras el encuentro que “una vez conocidas las inquietudes de los familiares, la UA ha adoptado la decisión de mantenerlas para el presente curso”, "tratando de hacerlo en las mejores condiciones posibles”.

Según ha declarado, “la reunión ha sido una magnífica oportunidad para explicar e intercambiar impresiones sobre los motivos que llevaron a la UA a proponer la centralización de los tribunales, y para escuchar las razones en contra argüidas por las familias”.

El vicerrector ha explicado que, tal y como se explicó en su día, “la medida no se iba a implementar si no contaba con el respaldo de las familias, el estudiantado y los institutos y así lo hicimos saber a los responsables políticos de las zonas afectadas en la reunión mantenida al inicio del curso, a los que se les instó a trabajar conjuntamente para alcanzar el consenso necesario”.

Criterios académicos y de igualdad de oportunidades

Ruiz, que ha estado acompañado en la reunión por el director del secretariado de Acceso a la Universidad, Juan Matías Sepulcre, ha insistido en que la decisión anunciada el pasado mes de julio obedecía a criterios estrictamente académicos y de igualdad de oportunidades para el alumnado que se examina en los dos tribunales que hasta ahora se celebraban en Alcoy.

Otra imagen de la reunión / INFORMACIÓN

En este sentido, ha explicado, no obstante, que, “en ningún caso se van a adoptar medidas que puedan perjudicar al alumnado” por lo que una vez escuchada la voluntad de las familias, “se mantendrán los exámenes en Alcoy para el curso 2025-2026”, pero puntualiza que desde la UA “se seguirán explorando vías que permitan siempre mejorar las condiciones actuales”.

Por parte de la plataforma de familias han asistido a la reunión su portavoz, Marina Aresté, junto a Carol Martínez, Javier Molina, Gelda Marín, Gemma Doménech, Cristina González y Elena Juan. Desde la plataforma han manifestado estar "muy contentos con esta decisión y muy agradecidos a la UA y al vicerrector".

Reacciones de los ayuntamientos

Tras anunciarse que la PAU seguirá en Alcoy, los ayuntamientos de Alcoy, Muro, Cocentaina y Banyeres, que habían hecho un frente común con claustros, alumnos y familias, han manifestado su "agradecimiento a la Universitat d’Alacant por atender las demandas planteadas de manera conjunta por los ayuntamientos de la comarca, los centros educativos, el alumnado y las familias a través de la plataforma".

Queremos agradecer a la Universitat d’Alacant su buena predisposición y su sensibilidad para escuchar las necesidades de todos los implicados Toni Francés — Alcalde de Alcoy

La rectificación de la UA para mantener la PAU en Alcoy "supone un alivio para los aproximadamente 400 estudiantes de la zona, que de haberse trasladado a Alicante habrían tenido que afrontar incrementos de costes, dificultades de transporte y un desgaste emocional significativo en un momento especialmente delicado del curso académico", han manifestado los consistorios en un comunicado conjunto.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha declarado: “Queremos agradecer a la Universitat d’Alacant su buena predisposición y su sensibilidad para escuchar las necesidades de todos los implicados. Mantener la PAU en Alcoy protege a los jóvenes, facilita la organización familiar y evita un impacto innecesario en su preparación académica. Esta medida demuestra que la colaboración entre instituciones puede dar soluciones efectivas y cercanas a la ciudadanía”.

La Universitat d’Alacant ha confirmado la noticia tras reunirse con la plataforma. No obstante, la universidad quiere continuar con la ronda de reuniones, tanto con los centros educativos como con los ayuntamientos, para coordinar los detalles finales de la organización de los exámenes.

Garantías

Los ayuntamientos de los municipios afectados han mostrado su satisfacción por la atención prestada a las propuestas planteadas de manera conjunta y valoran la predisposición de la UA a rectificar y garantizar que la PAU se celebre en la ciudad, "asegurando así equidad, bienestar y seguridad para todo el alumnado".

Los diez centros que se veían afectados en El Comtat y l'Alcoià Los centros que se veían afectados por esta centralización pertenecen a las comarcas de l’Alcoià- Comtat y siete de ellos son de Alcoy (CIPFP Batoi; Colegio La Salle, Escola d’Art i Superior de Disseny, IES Andreu Sempere, IES Pare Vitòria, Colegio Sant Roc i IES Cotes Baixes); uno, de Muro de Alcoy (IES Serra Mariola); uno de Cocentaina (IES Pare Arques) y uno de Banyeres de Mariola (IES Professor Manuel Broseta).

“Desde el Ayuntamiento continuaremos trabajando para que nuestros jóvenes cuenten con las mejores condiciones para afrontar sus estudios y exámenes. Mantener la PAU en Alcoy demuestra el compromiso conjunto de las instituciones con la educación y con la comunidad estudiantil”, ha añadido el alcalde de Alcoy.

Con esta decisión, se garantiza que los estudiantes puedan presentarse a la PAU en Alcoy, evitando desplazamientos largos y costosos y contribuyendo a un entorno más seguro y menos estresante para todos los participantes.

Los ayuntamientos "reiteran su agradecimiento a la Universitat d’Alacant y a todos los que han mostrado sensibilidad y compromiso con la educación y el bienestar del alumnado".