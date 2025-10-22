El alcalde de l'Alqueria denuncia amenazas de muerte ante la Guardia Civil

El alcalde de l'Alqueria d'Asnar, César Palmer, ha salido al paso de la denuncia del PSOE sobre irregularidades en la recaudación de 1.625 euros del polideportivo de agosto de 2024. Un dinero que afirma se quedó en caja para el pago en efectivo de gastos y que se ha ingresado en la cuenta del banco del Ayuntamiento casi 14 meses después.

Así, el primer edil, actualmente en el grupo mixto tras abandonar Compromís por un expediente abierto por pactar por el PP, ha atribuido toda esta situación a un "error contable" ha cargado contra el PSOE y ha denunciado que está sufriendo una "persecución" que incluye hasta amenazas de muerte que ya ha denunciado ante la Guardia Civil, y que también llevará ante el juzgado.

Palmer, en una rueda de prensa ofrecida el lunes ha explicado sobre la denuncia del PSOE "en la cual se acusa a esta Alcaldía de haber apropiado la cantidad de 1.625 euros procedentes de la recaudación en efectivo realizada por los trabajadores municipales por las entradas al polideportivo".

Así, ha asegurado que "la interpretación del PSOE es sesgada y bajo mi punto de vista, muy mal intencionada, puesto que estos fondos públicos siempre han estado en poder de la administración, que es práctica habitual en este Ayuntamiento y no solo ha llevado a cabo en esta alcaldía, sino también por corporaciones anteriores, tal como queda acreditado en la contabilidad del Ayuntamiento".

Así, ha reiterado que "parte del efectivo que se genera queda en las dependencias municipales para hacer frente a pagos en efectivo, puesto que a veces así se requiere, pero siempre con pequeñas cantidades que esta Alcaldía, siguiendo las recomendaciones de los técnicos municipales, ha intentado eliminar y disminuir la recaudación en efectivo procedente de la recaudación del gimnasio".

Dinero "perdido"

Y ha lamentado que "el PSOE, sin contrastar ni preguntar a nadie, decidió publicar una nota de prensa con una serie de acusaciones sin más motivo que dar a entender que el dinero están desaparecidos hasta que por redes sociales Unió Municipalista dice que antes de hablar y acusar tienen que contar con datos, por lo cual el día siguiente se pusieron en contacto con el interventor del Ayuntamiento formulando una consulta queja por vía WhatsApp".

Y ha señalado que entonces "el interventor le contesta que la situación responde a un simple error contable que se produjo el 2024, al liquidarse los ingresos correspondientes y no ingresar el efectivo sobrante en el banco, por lo cual el dinero permaneció en poder del Ayuntamiento, depositado en las oficinas municipales, y también por la necesidad adicional de disponer de efectivo para atender pequeños gastos que siempre se han producido. En consecuencia, encaja perfectamente la explicación técnica de la intervención con mi explicación como alcalde", que realizó la pasada semana, cuando se encontraba de vacaciones pero atendió igualmente a los medios de comunicación, entre ellos INFORMACIÓN, anunciando entonces que daría una rueda de prensa al regresar.

Así, ha destacado que el 8 de octubre, antes de la nota de prensa del PSOE, se realizó el ingresó de ese dinero que estaba en la caja municipal, lamentando que "el grupo socialista solo trata de dividir y sembrar la duda entre nuestros miembros del equipo de gobierno al exigir una rectificación pública".

Y ha insistido en que "además, resulta llamativo y preocupando que el portavoz socialista Andreu Ripoll, quién disfrutó del gimnasio municipal durante años sin abonar su cuota correspondiente, tanto él como gente de su alrededor acusan ahora a esta Alcaldía de irregularidades por una cantidad que nunca salió de las arcas municipales, como se quiere dar a entender".

Precedente del PSOE y auditoría

Además, ha alertado que "el 8 de agosto de 2018, durante el mandato socialista, se entregaron 5.500,85 euros al entonces alcalde, el mismo Andreu Ripoll, y a otro regidor, sin que conste ninguna justificación en los expedientes municipales sobre el destino de esta cantidad. Sería conveniente que también ofrecieran explicaciones sobre qué se hizo con este dinero y por qué no figura ninguna justificación", por lo que "esta Alcaldía se reserva el derecho de acudir a los tribunales en defensa de su honorabilidad ante las manifestaciones vertidas por la oposición y que igualmente, si es el caso, encargará un informe detallado de los movimientos de la caja de la Corporación durante los últimos años para comprobar que nadie ha jugado con dinero público".

Persecución

Y ha añadido que "quiero dejar claro que esto es una muestra más de persecución y de odio desde que me presenté por Compromís a las elecciones. Desde aquel entonces estoy sufriendo una serie de insultos, persecuciones, amenazas de muerte, pintadas... Todo esto está en manos de la justicia. Se han hecho las denuncias pertinentes y esperamos, puesto que tengo ciertas pruebas que se haga justicia y en poder esas pruebas sacar a la luz, puesto que se está trabajando con una minuciosa investigación y por consejos legales de los abogados todavía no puedo enseñar las pruebas. Incluso me han escupido el nuevo coche, me lo han rayado, me han gritado 'alcalde gay malo', me han insultado, han perseguido, me han levantado la mano y lo peor, me han amenazado de muerte cuatro veces".

Palmer ha apuntado que "no digo que todo esto sea por parte de los regidores del PSOE, pero la mayoría de estas situaciones sí que son de gente de su alrededor. Y así lo demostraré el día que la justicia me dejé. Es muy triste intentar hacer daño de manera privada para intentar cansarme o amedrentarme y que deje la Alcaldía. Ya lo dijo el alcalde anterior en el momento que yo juré el cargo, 'lo veré mear sangre' dijo. Esa es la única intención que tiene hacia mí".

Y "volviendo al comunicado del PSOE sobre los famosos 1.625 euros, resulta muy contradictorio que pida explicaciones Andreu Ripoll, cuando él nunca ha pagado gimnasio hasta que yo he sido alcalde. Y es muy contradictorio que quieran saber donde están ese dinero y pidan explicaciones cuando no están justificados esos más de 5.500 euros. Esto tiene un nombre y es hipocresía y muy poca vergüenza".

"Para acabar, decir que esta Alcaldía perseguirá ya perseguir cualquier muestra de corrupción, de ilegalidad y poca moral política para nuestro pueblo. Trabajaré incansablemente para que l'Alqueria tenga una política transparente y de calidad y para que este Ayuntamiento trabaje de buena ley, con tino y responsabilidad. Bajo mi punto de vista, el comunicado y las recientes publicaciones que el PSOE ha hecho solo tienen la intención de intentar desacreditar y dar una imagen de mí falsa", por lo que ha pedido la dimisión del portavoz del PSOE.