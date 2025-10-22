Las nuevas actuaciones que ya ha terminado Alcoy frente a incendios forestales

El Ayuntamiento de Alcoy ha finalizado una nueva actuación esencial para la prevención de incendios forestales en la Sierra de Mariola, dentro del marco del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF).

La actuación ha consistido en la creación de una franja cortafuegos y la mejora del camino forestal que conecta el Mas dels Capellans con el Mas del Pla. Los trabajos han incluido la apertura y acondicionamiento de estas franjas como medida preventiva clave para reducir el riesgo de incendios en zonas forestales vulnerables.

Zona en la que se ha actuado / INFORMACIÓN

Además, se ha llevado a cabo el mantenimiento y la reparación de la pista forestal existente, mejorando el acceso y la seguridad tanto para los servicios de emergencia como para los vecinos de la zona. Esta intervención supone una mejora significativa para la protección del territorio, la movilidad y el uso público del espacio natural.

El conjunto de las actuaciones asciende a 33.596,64 euros, de los cuales 31.382,48 euros proceden de una subvención autonómica, mientras que el resto ha sido aportado con fondos propios del Ayuntamiento. El presupuesto incluye la ejecución de la obra por 30.128,33 euros, la redacción del proyecto por 1.387,33 euros y la dirección de obra por 2.080,98 euros.

Estas actuaciones garantizan la seguridad de nuestros espacios naturales y de la ciudadanía, especialmente en periodos de alto riesgo de incendios forestales Raül Llopis — Concejal de Emergencia Climática de Alcoy

El regidor de la recién creada concejalía de Emergencia Climática, Raül Llopis, ha destacado la importancia de estas actuaciones para “garantizar la seguridad de nuestros espacios naturales y de la ciudadanía, especialmente en periodos de alto riesgo de incendios forestales”.

Llopis ha añadido que “la creación de franjas cortafuegos es una herramienta eficaz que permite frenar la propagación del fuego y proteger tanto el patrimonio natural como las zonas habitadas”.

Acceso rápido de los bomberos

Así mismo, el concejal ha subrayado que “la mejora de los caminos forestales, como el que conecta el Mas dels Capellans con el Mas del Pla, es fundamental para asegurar el acceso rápido de los equipos de extinción y vigilancia, así como para fomentar un uso responsable y sostenible de nuestro entorno natural”.

La mejora de los accesos es clave para los servicios de emergencias / INFORMACIÓN

Con esta actuación, "el Ayuntamiento de Alcoy sigue aplicando medidas concretas y eficaces para reducir la vulnerabilidad frente a los incendios forestales y garantizar la conservación de los bosques y espacios naturales del término municipal", han destacado desde el Consistorio.

Ayudas

El 3 de marzo de 2025 se publicó en el DOGV la resolución de 28 de febrero de 2025 del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, sobre la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que disponen de un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales aprobado, para la ejecución del Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Gestión Forestal durante el año 2025.

El objeto de esta ayuda es financiar directamente las actuaciones previstas en la planificación de prevención de incendios forestales y en los instrumentos técnicos de gestión forestal aprobados por la Conselleria competente.

El Ayuntamiento de Alcoy puede ser beneficiario de este Fondo porque dispone de un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales aprobado y cuenta con terrenos forestales dentro de su término municipal.