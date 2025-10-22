El compostaje se extiende por los pequeños municipios y colegios e institutos del interior de Alicante

El compostaje se extiende hasta por las localidades más pequeñas dela provincia de Alicante. El Consorcio Terra, entidad encarga de la gestión de residuos en las comarcas de El Comtat y parte de l’Alacantí y l’Alcoià, está impulsando a través de su servicio integral de educación ambiental diversos proyectos de compostaje comunitario con el objetivo de fomentar el reciclaje de la fracción orgánica, especialmente en los municipios más pequeños que no disponen de recogida selectiva de esta fracción, el conocido como contenedor marrón. Un servicio que permite generar compós para el campo y jardines.

Durante el presente año, los educadores ambientales del Consorcio Terra han hecho labores de formación, puesta en marcha, asesoramiento continuo y seguimiento de las composteras comunitarias de Tibi, Fageca, l'Orxa, La Torre de les Maçanes, Gaianes, Benillup y Benifallim, entre otras.

Compostadora en un centro educativo de Cocentaina / INFORMACIÓN

Estas composteras son municipales y fueron construidas con financiación de la Diputación de Alicante, pero en muchas ocasiones las poblaciones más pequeñas carecen de medios para ponerlas en marcha, por lo que el servicio de educación ambiental del Consorcio está ayudándoles para que sean operativas, incluso con jornadas de formación a operarios de los ayuntamientos.

Asimismo, se está realizando el seguimiento de las composteras municipales instaladas en los centros educativos de Cocentaina, en concreto en el CEIP Real Blanc, en el CEIP Bosco y en el Colegio San Francisco de Asís.

Localidades que forman parte del Consorcio Terra El Consorcio Terra está formado por municipios de las comarcas de El Comtat y parte de l’Alcoià y l’Alacantí: Agres, Alcoleja, Alcosser, Alfafara, Almudaina, l'Alqueria d'Asnar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Cocentaina, Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, Millena, Muro, l'Orxa, Planes, Quatretondeta y Tollos, junto a Alcoy, Benifallim, Ibi, Penàguila, Tibi, Agost, Aigües, Busot, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant, San Vicente del Raspeig, La Torre de les Maçanes y Xixona. Además, junto a estas 37 entidades locales, son miembros del Consorcio Terra, la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial de Alicante.

También este curso escolar se ha dado continuidad al proyecto de compostaje en institutos, implicando tanto a profesorado como a alumnado, y en el que participan un total de 16 IES: Andreu Sempere, Cotes Baixes y Pare Vitòria de Alcoy; el CIP FP Batoi de Alcoy; la Secció de l’IES Padre Arques, de Benilloba; el Padre Arqués, de Cocentaina; IES La Foia, de Ibi; el Serra Mariola, de Muro; l’Allusser y el IES Mutxamel; el CIP FP Canastell, Haygón, María Blasco, y San Vicente, todos ellos de San Vicente del Raspeig; el Nou Derramador de Ibi y el IES de Xixona.

Premios para los institutos

En este sentido, y para incentivar y potenciar la recuperación de la fracción orgánica entre la comunidad educativa, el proyecto de compostaje en institutos, que se lleva realizando desde hace cuatro cursos, va a contar con unos premios que se entregarán cuando finalice el curso escolar. Para la distribución de los premios se atenderá a unos criterios objetivos, evaluados técnicamente, como son la implicación por parte del centro y del alumnado, la obtención de compost y la difusión del proyecto. El servicio de educación ambiental se realiza con el apoyo de la Generalitat Valenciana.