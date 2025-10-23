El calor se prolonga: fin de semana veraniego en Alicante

Buena parte de la provincia de Alicante ha vuelto a sumar una nueva noche tropical, con el mercurio sin bajar de los 20 grados. Y van ya 106 este año en la capital, una cifra récord. Y esta semana plenamente veraniega a finales ya de octubre va a tener continuidad el sábado y el domingo, sobre todo en el litoral, con máximas que rondarán los 30 grados. Todo acompañado este jueves de aviso amarillo por fuertes vientos en el norte de la provincia por la borrasca atlántica Benjamin.

La previsión inicial era que este jueves se tocaran techo las temperaturas y el viernes se iniciara un descenso que sería más acusado el domingo, con un fin de semana con riesgo de lluvias, Pero la actualización de los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que se mantendrán valores de entre 26 y 30 grados en el litoral, sobre todo en la zona sur. Es decir calor y playas llenas a las puertas de noviembre. Y las lluvias, que en cualquier caso serían leves y aisladas, se trasladan al domingo.

Así, por ejemplo en Alicante se esperan para este jueves 31 grados, el viernes 28 grados, el sábado 29 y el domingo 28, bajando ya el lunes a 25 grados, con un descenso significativo de la mínima hasta los 14 grados. Así, en un principio ya las noches bajarán de 20 grados a partir del sábado (18 grados).

En Orihuela este jueves se esperan hasta 32 grados -poco antes de las 13:00 horas ya marcaba 30,4 grados- mientras que el viernes y el sábado se rondarán los 30 grados y el domingo los 28.

Así, la semana próxima remitiría ya este calor veraniego, aunque parece que se mantendrían valores todavía por encima de lo normal para ser la última semana de octubre, con máximas en el litoral en torno a los 23 y los 25 grados al menos el lunes y el martes.

Mínimas del jueves

En cuanto a la pasada noche del miércoles al jueves, el carácter tropical se ha extendido aún por más zonas de la provincia, con más de la mitad de estaciones de Avamet con la mínima sin bajar de los 20 grados, y rozando la noche ecuatorial o tórrida -el mercurio no baja de 25 grados- en algunos puntos del norte de la provincia.

Imagen plenamente estival este martes en el Postiguet / ALEX DOMINGUEZ

La mínima más alta se ha registrado en Ondara con 24,9 grados, seguida de El Verger con 24,8, unas cifras extraordinarias al estar ya a finales de octubre, como consecuencia del aire sahariano de poniente que está entrando en la provincia y el calor que todavía acumula el mar en la costa alicantina, que ronda los 23 o 24 grados.

También destacan los 24,4 grados de mínima de Pego y Benidorm, 24,3 en Orba, 24,1 en Dénia y Els Poblets, 23,9 grados en La Vila Joiosa, 23,8 en l'Atzúbia y Sagra, 23,6 en Xàbia, 23,7 en Cox, 23,6 en Xàbia y los 23,4 grados de Calp, El Campello, Santa Pola y Redován, según los datos de la red de Avamet.

Previsión para los próximos días

Aemet prevé para este viernes cielo con algunos intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en descenso en el litoral, y en ascenso ligero en el interior. Viento de componente oeste, flojo a moderado, con aumentos de intensidad en horas centrales, tendiendo a flojo variable al final del día.

Para el sábado se esperan intervalos nubosos. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo de componente oeste, rolando a este flojo en horas centrales.

Noticia en elaboración