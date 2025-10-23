La Generalitat anula el recorte del 60 % en la subvención a la Mostra de Teatre de Alcoy

La Generalitat ha revertido la reducción del 60 % de la subvención para la pasada Mostra de Teatre 2025. Un tema que ha provocado por otra parte el choque entre el ejecutivo formado por PSOE y Compromís y el PP.

Y es que los populares han acusado al ejecutivo de mentir, al ser la cuantía final la misma, mientras que el bipartito ha salido al paso de estas críticas, aclarando que el recorte que reflejaban las cuentas de la Generalitat se ha frenado gracias a la intervención del Ayuntamiento.

Según ha explicado el equipo de gobierno, la dotación inicial de 60.000 euros se ha incrementado finalmente hasta los 150.000 gracias a la intervención del alcalde Toni Francés y de la concejalía de Cultura que dirige Elisa Guillem, que reclamaron la corrección de una reducción presupuestaria que figuraba en las cuentas autonómicas.

EIRENE - 53.jpg /

"El Ayuntamiento de Alcoy ha conseguido revertir la reducción inicial de la subvención destinada a la Mostra de Teatre por parte de la Generalitat Valenciana. En el proyecto de presupuestos de 2025, la dotación había pasado de 155.000 a 60.000 euros, una disminución del 60 % que fue advertida por el Ayuntamiento".

Así, "tras diversas gestiones institucionales, no fue hasta el mes de septiembre cuando la Generalitat confirmó que se corregiría la situación, y esta corrección, hasta los 150.000 euros, se ha materializado esta misma semana, cinco meses después de la Mostra".

Lo que hicimos fue detectar una reducción presupuestaria real y trabajar con firmeza para corregirla Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El alcalde "remitió el 11 de agosto una carta formal al director general de Cultura y mantuvo numerosas conversaciones con la Dirección General y la Secretaría Autonómica para expresar la preocupación del consistorio y solicitar la recuperación de la dotación habitual".

"Esta actuación, junto con la interlocución constante mantenida por la concejalía de Cultura con el Institut Valencià de Cultura, permitió restablecer en gran medida la financiación y garantizar la celebración de la XXXIV edición de la Mostra".

Constatación documental

El gobierno municipal "considera importante aclarar que la reducción inicial de la subvención fue un hecho objetivo y público, reflejado en el proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana, y que las afirmaciones que niegan esa realidad solo contribuyen a confundir a la ciudadanía y a restar credibilidad al trabajo de las instituciones culturales".

En este sentido, lamenta que el "Partido Popular de Alcoy haya puesto en duda una situación acreditada documentalmente e intente desvirtuar la labor de quienes han trabajado precisamente para resolverla".

Danza contemporánea en la Mostra de Teatre de Alcoy / Juani Ruz

Toni Francés (PSOE) ha subrayado que "nuestra obligación es actuar con rigor y defender los intereses culturales de la ciudad, no alimentar polémicas. Lo que hicimos fue detectar una reducción presupuestaria real y trabajar con firmeza para corregirla. Ha sido gracias a ese esfuerzo que la Mostra ha podido celebrarse con normalidad y con el nivel que merece, una lucha que seguiremos defendiendo siempre para proteger este activo cultural, económico y social tan importante frente a cualquier amenaza".

Por su parte, la concejala de Cultura, Elisa Guillem (Compromís), ha destacado que "es cínico que el Partido Popular de Alcoy haya permanecido en silencio durante meses y ahora, cuando hemos solucionado el problema que la Generalitat había generado, salga a criticar".

Es cínico que el PP de Alcoy haya permanecido en silencio durante meses y ahora, cuando hemos solucionado el problema que la Generalitat había generado, salga a criticar Elisa Guillem — Concejal de Cultura de Alcoy

Y ha añadido que "agradecemos, además, la modificación presupuestaria realizada por la Dirección General de Cultura, porque demuestra que comparte con nosotros que la Mostra de Teatre es un proyecto estratégico para el conjunto de las artes escénicas valencianas. Este Ayuntamiento ha estado y estará siempre al lado de quienes la hacen posible. Los hechos están ahí y hablan por sí solos: sin las gestiones realizadas, la dotación habría quedado reducida a menos de la mitad".

Desde el gobierno municipal "se reitera que la prioridad siempre ha sido defender la Mostra de Teatre como un proyecto cultural de referencia para el conjunto del sector escénico valenciano, actuando en todo momento con transparencia, rigor y lealtad institucional".

Así, el Ayuntamiento de Alcoy continuará trabajando para que la Mostra de Teatre mantenga su papel como espacio de proyección y apoyo al talento valenciano".

Garantías

De hecho, Elisa Guillem ha alertado de que los importes destinados por parte de la Generalitat para la Mostra en 2026 y 2027 siguen siendo de 60.000 euros, y espera y confía en que esta situación se corrija “para garantizar la continuidad de este proyecto estratégico para el sector escénico”.

Críticas del PP

Esta aclaración del equipo de gobierno ha surgido después de que el miércoles emitiera un comunicado en el que "el Partido Popular de Alcoy denuncia las mentiras deliberadas de Compromís sobre la financiación de la Mostra de Teatre", señalando que "Compromís ha tratado de manipular a los alcoyanos mintiendo sobre la aportación de la Generalitat a la Mostra".

En esta nota "desde el Partido Popular de Alcoy queremos dejar claro que las declaraciones vertidas por Compromís y su portavoz, Elisa Guillem, sobre la supuesta reducción de la aportación económica de la Conselleria de Cultura a la Mostra de Teatre d’Alcoi son falsas y deliberadamente engañosas".

"Desde el mes de mayo, tanto la edil de cultura Elisa Guillem como el propio alcalde Toni Francés, han difundido en distintos medios y actos oficiales que la Generalitat Valenciana había recortado a más de la mitad el convenio con el Ayuntamiento de Alcoy, pasando de 150.000 euros a solo 60.000. Sin embargo, la realidad ha demostrado que esas afirmaciones eran completamente falsas".

Ha quedado claro que la Conselleria de Cultura no solo mantiene su compromiso con Alcoy, sino que ha actuado con total responsabilidad Isabel Balaguer — Concejal del PP de Alcoy

Y destacan que "tal y como se recoge en la resolución de Alcaldía publicada esta semana, la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana ha aprobado una aportación de 150.000 euros para la Mostra de Teatre 2025, exactamente la misma cantidad que en años anteriores".

"Queremos recordar que ya en la Comisión de Servicios a las Personas del pasado 29 de septiembre, ya advertimos a la edil de cultura Elisa Guillem, de que no podían afirmar nada sobre recortes mientras el convenio no estuviera firmado y precisamente la propia señora Guillem reconoció que el convenio aún no se había formalizado. Aun así, siguieron repitiendo la mentira durante semanas para alimentar un relato contra la conselleria".

La concejal del Partido Popular Isabel Balaguer afirma que “ha quedado claro que la Conselleria de Cultura no solo mantiene su compromiso con Alcoy, sino que ha actuado con total responsabilidad. Lo que sí ha quedado en evidencia es la irresponsabilidad de Elisa Guillem y su intento de confundir a los alcoyanos y al sector de las artes escénicas”.

"Desde el Partido Popular de Alcoy consideramos lamentable y poco ético que un grupo político utilice la cultura y un evento tan emblemático para la ciudad como la Mostra de Teatre con fines partidistas, porque la Mostra de Teatre es de todos los alcoyanos, no un instrumento para hacer oposición al Consell. Las mentiras de Compromís solo buscan generar división y desprestigiar el trabajo que se está haciendo desde la Generalitat".