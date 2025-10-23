Este es el nuevo consejo asesor del PSOE de Alcoy

La Agrupación Socialista de Alcoy ha formalizado su Consell, un nuevo órgano interno, consultivo y no vinculante, con el objetivo de ser un espacio de reflexión, memoria y asesoramiento estratégico para la Ejecutiva Local.

La constitución oficial tuvo lugar el pasado viernes 17 de octubre, convocada por la secretaría general, Lorena Zamorano, junto con los cuatro miembros designados: los exsecretarios generales locales Francisco Giner, Amando Vilaplana, Toni Francés y Jordi Martínez.

Según ha explicado este jueves la secretaría general, Lorena Zamorano, "este Consell nace para aprovechar la experiencia acumulada a lo largo de los años y para crear un espacio donde se puedan compartir ideas, debatir estrategias y contribuir a la cohesión de la agrupación. Es una herramienta de apoyo para nuestra ejecutiva, pensada para mejorar la toma de decisiones y garantizar la continuidad de los valores socialistas en nuestra acción política”.

El reglamento aprobado durante la asamblea extraordinaria del pasado 11 de septiembre, secundado por el 92,11 % de los asistentes, establece que el Consell se reunirá al menos dos veces el año y podrá ser convocado de manera extraordinaria cuando lo solicite la coordinación, la ejecutiva local o un tercio de sus miembros.

Las deliberaciones requerirán un cuórum mínimo del 40 % y los acuerdos se tomarán por mayoría simple.

Lorena Zamorano, secretaria general del PSOE de Alcoy / INFORMACIÓN

Entre las funciones del Consell destaca la transmisión de conocimiento y experiencia, la promoción de la cohesión interna, el impulso de la cultura política basada en los valores socialistas y la contribución al análisis del contexto local. Además, podrá elaborar recomendaciones e informes que servirán de apoyo en procesos de relevo y resolución de conflictos internos.

La secretaría general, Lorena Zamorano, ha subrayado que “el compromiso de los miembros del Consejo con la lealtad, el respeto institucional y la memoria histórica será fundamental para reforzar nuestra agrupación y garantizar que nuestra experiencia sea un activo al servicio de todos los militantes y de la ciudadanía de Alcoy”.

Al frente

El Consell eligió a Francisco Giner con un mandato de dos años. Será el encargado de coordinar las reuniones, elaborar las actas y representar al órgano ante la ejecutiva local. Además, cada año se elaborará una memoria de actividades y el reglamento podrá ser modificado con el voto favorable de la mayoría absoluta de la asamblea.

Con la constitución de este Consell, "la Agrupación Socialista de Alcoy consolida un espacio de reflexión y asesoramiento que refuerza la experiencia histórica y la cohesión interna, contribuyendo a una organización más fuerte y preparada para afrontar los retos políticos y sociales de la ciudad", han destacado desde la agrupación.