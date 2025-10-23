Un poniente extremo en Alicante: 24,9 grados de mínima, 32,4 de máxima y rachas de 93 km/h

Otro día este jueves de calor en la provincia de Alicante, en especial en el litoral, por el poniente.

Y de extremos, porque estamos a finales de octubre y se han dado valores propios de pleno verano: una temperatura mínima que por ejemplo no ha bajado de 24,9 grados en Ondara, rozando la noche ecuatorial que marca los 25 grados, y una máxima que ha llegado a 32,4 grados en Torrevieja o 32,1 en Alicante.

Todo aderezado con un aviso amarillo por fuertes rachas de viento en el norte, que han llegado a los 93 km/h en Confrides.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de la temperatura mínima alcanza en la madrugada del miércoles en la capital es la más alta en un mes de octubre desde que tiene registros, desde 1939, con 22,4.

Alicante vuelve al verano: la playa del Postiguet se llena de vida en pleno octubre / Alex Domínguez

Así, es la noche más cálida en un mes de octubre, desbancando la anterior marca, de 22 grados, registrada en 2013. Y son ya 106 noches tropicales en la capital este año, cuando el anterior récord eran las 97 de 2023.

En cuanto a las máximas, según la red de Avamet, la más alta ha sido este jueves en Torrevieja con 32,4, seguida de Almoradí y Pilar de la Horadada con 32,3, y Alicante y Orihuela con 32 grados.

También hay que destacar los 31,8 grados de Elche, los 31,7 de Altea y Crevillent, los 31,6 de Benidorm, los 31,3 de Santa Pola y San Fulgencio, los 31,2 grados de La Vila Joiosa y Cox, los 31,1 de Finestrat, El Campello, Mutxamel, Albatera y Rojales, y los 31 de San Vicente del Raspeig.

Rachas de viento

En cuanto al viento, por el que había aviso amarillo durante parte de la jornada en el norte de la provincia, se han alcanzado rachas de hasta 93 km/h en Confrides, según Avamet. También hay que destacar los 92 km/h en Vall d'Ebo, 91 km/h de Villena, 90 de Xixona, 85 de Alcoy y 81 en Pego y La Torre de les Maçanes.

Caída de una farola en Alcoy por el viento este jueves / INFORMACIÓN

Estas fuertes rachas de viento no han causado daños relevantes. El Consorcio Provincial de Bomberos han notificado tres servicios en la provincia por retirada de árboles, y los efectivos de la capital otro por el mismo motivo.

En la ciudad de Alcoy hay que destacar que el fuerte viento ha provocado ya por la tarde la caída de una farola en la calle Santa Rosa, a la altura del número 24, causando desperfectos en un vehículo estacionado, un peugeot 307. El suceso ha ocurrido alrededor de las 15:30 horas, sin dejar daños personales.