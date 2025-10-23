Estos son los premiados en la Nit del Comerç de Alcoy
La gala sirve de refuerzo para el comercio alcoyano y galardona a la Carnicería Vilaplana, Guaita y Mail Boxes
Los comerciantes de Alcoy volvieron a ser protagonistas en una emocionante y simbólica Nit del Comerç, celebrada en la noche de este miércoles en el salón de actos de la Cámara de Comercio con el patrocinio de la Diputación de Alicante.
Este acto puso en valor la trayectoria, innovación y compromiso del tejido comercial de la ciudad, y congregó a representantes institucionales, asociaciones empresariales y decenas de profesionales del sector.
Los galardones de esta edición fueron entregados a la Carnicería Vilaplana, con el Premio a la Trayectoria Comercial; a Guaita, con el Premio a la Innovación y Crecimiento Comercial; y Mail Boxes Etc, con el Premio al Apoyo al Comercio de Alcoy.
El comercio de Alcoy no es solo un conjunto de tiendas: es un espacio de vida, de conversación y de confianza
La gala contó con la asistencia del diputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos, Carlos Pastor; del vicealcalde y concejal de Promoción Económica, Àlex Cerradelo; de la representante de Aceca, Lucía Seserino; y del representante de la Federación de Comercio, Alejandro Cerro, entre otras personalidades.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Alcoy, Lucía Pascual, reivindicó durante su intervención el papel del pequeño comercio como pilar de ciudad y comunidad, afirmando que “el comercio de Alcoy no es solo un conjunto de tiendas: es un espacio de vida, de conversación y de confianza”.
Nuevos retos
También lanzó un mensaje de esperanza y adaptación ante los nuevos retos del sector al decir que “la tecnología no es una amenaza, es una oportunidad. Una oportunidad para que el pequeño comercio tenga la misma visibilidad que las grandes marcas, pero con algo que ellas nunca tendrán: proximidad, autenticidad y alma”.
El tejido comercial alcoyano tiene una capacidad de adaptación que lo convierte en un verdadero motor económico, resiliente e innovador
El vicealcalde de Alcoy y concejal de promoción económica, Álex Cerradelo, ha reconocido el papel activo del tejido comercial alcoyano, “por su capacidad de adaptación que lo convierte en un verdadero motor económico, resiliente e innovador”.
El turno de discursos lo ha cerrado el diputado provincial, Carlos Pastor, quien ha agradecido a la Cámara su trabajo constante por el comercio alcoyano. Ha insistido en la dificultad que ha tenido el jurado para escoger a los premiados de la gala, a quien ha felicitado principalmente por su prolongada trayectoria en el conjunto del sector del comercio de Alcoy.
El Comercio de Alcoy se reinventa pese a las dificultades que aporta la severa competencia e incluso las trabas burocráticas
Pastor ha concluido sus palabras diciendo que “el Comercio de Alcoy se reinventa pese a las dificultades que aporta la severa competencia e incluso las trabas burocráticas. Para la Cámara, el Ayuntamiento y la Diputación, el comercio es prioridad, porque sois los que haces ciudad, los que nos hacéis la vida más agradable”.
Sorteo
Durante la noche también se celebró el sorteo de la campaña ‘3000 razones para comprar en Alcoy’, con llamadas en directo a los 3 premiados, que aportaron un tono cercano y festivo al evento y que obtuvieron 3 cheques por valor de 500 euros para canjear en los comercios alcoyanos. Una iniciativa que triunfa cada año con la participación de centenares de personas.
