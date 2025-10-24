La Bonoloto deja en Alcoy un premio de más de 780.000 euros
El boleto fue validado en la administración situada en el Centro Comercial Family Cash
10 - 12 - 13 - 27 - 39 - 47. Esa combinación de números le ha valido a un afortunado en Alcoy un premio de 781.761,20 euros, la dotación de la primera categoría (seis aciertos) en el sorteo de la Bonoloto de este viernes. El boleto fue validado en la administración de loterías nº8, "La Dama", situada en el Centro Comercial Family Cash, en la carretera de Valencia S/N L-B-002.
El complementario fue el 3 y reintegro, el 9. De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes que fueron validados, uno en el Despacho Receptor nº 33.085 de Roses (Girona), situado en Dr. Jaume Pi i Sunyer, 21 y el otro boleto a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.
La provincia sigue en racha, tras haber caído este pasado jueves en Benidorm un premio de segunda categoría del Eurodreams (2.000 euros al mes durante 5 años para el ganador).
