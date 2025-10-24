El Ministerio de Cultura galardona a las bibliotecas de Muro y Gata de Gorgos por su fomento a la lectura

Galardón nacional para la Biblioteca de Muro por su fomento de la lectura. El Ministerio de Cultura ha considerado el proyecto "Estima’m entre Lletres” de esta institución como el mejor dentro del Premio María Moliner 2025.

Así, ha obtenido la puntuación más alta de entre más de 500 bibliotecas municipales. Y la Biblioteca de Gata Gorgos (Marina Alta) también ha sido galardonada.

El Ayuntamiento de Muro ha informado este viernes de la obtención de este premio, que supone además una inyección económica de 10.000 euros para las actividades que realiza la Biblioteca.

Este premio es como el premio Cervantes para un escritor, es el sueño más grande para cualquier persona que trabaja entre libros Carmina Prats — Bibliotecaria de Muro

Se trata del galardón más prestigioso del Estado en fomento de la lectura para municipios de menos de 50.000 habitantes y el proyecto murero ha obtenido la puntuación más alta, 78,33 puntos, encabezando la clasificación estatal y situando Muro como referente de buenas prácticas en animación lectora.

Un momento de la Festa del Llibre de la Biblioteca de Muro / INFORMACIÓN

El Premio María Moliner, convocado por la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, reconoce cada año los debe mejores proyectos de animación lectora de entre más de 500 propuestas de todo el territorio.

Este año, la Biblioteca de Muro comparte reconocimiento con otras localidades como Gata de Gorgos, Villafranca de los Caballeros (Toledo), Ugena (Toledo) o Suances (Cantabria), pero ha sido la que ha conseguido la máxima puntuación global, consolidando el trabajo de años en el fomento lector y la dinamización cultural.

Tras 39 años

El premio llega como la culminación de un capítulo que empezó el 1986. Desde entonces, "este espacio ha acontecido mucho más que un servicio público: un corazón cultural que late con la vida del pueblo. Ha conseguido hacer de los libros una fiesta y de la lectura un camino hacia nuevos mundos, pero también para disipar oscuridades como la desinformación", según han destacado desde el Ayuntamiento.

Este galardón cierra simbólicamente el primer capítulo de un libro empezado hace casi cuarenta años, y abre un nuevo de nuevo para continuar escribiendo colectivamente desde la lectura, la cultura y la comunidad Vicent Molina — Alcalde de Muro

Cómo explica su bibliotecaria, Carmina Prats, “este premio es como el premio Cervantes para un escritor; es el sueño más grande para cualquier persona que trabaja entre libros. Es el reconocimiento a tantas horas invisibles, de trabajo hecho con pasión y con aprecio por el pueblo”.

Una actividad de animación a la lectura con niños / INFORMACIÓN

Para el alcalde de Muro, Vicent Molina, “este galardón cierra simbólicamente el primer capítulo de un libro empezado hace casi cuarenta años, y abre un nuevo de nuevo para continuar escribiendo colectivamente desde la lectura, la cultura y la comunidad; Carmina ha dejado en Muro una marca imborrable y una semilla que ya hace tiempo que da frutos”.

Un proyecto que teje comunidad

El proyecto premiado, "Estima’m entre Lletres”, es una propuesta viva, abierta e intergeneracional que hace de la lectura un instrumento de integración, de aprendizaje y de convivencia.

Cartel donde se anuncia la obtención del premio por parte de la Biblioteca de Muro / INFORMACIÓN

Desde clubes de lectura hasta encuentros con autores, actividades artísticas, rutas literarias o iniciativas escolares, el programa implica todo el tejido social: escuelas, familias, personas mayores, asociaciones, comercios y comunidades migrantes.

La Biblioteca ha acontecido así una red de afectos y conocimiento, capaz de atravesar fronteras físicas y sociales. “En Muro no leemos solo dentro de la Biblioteca: leemos en los colegios, en la plaza, en el centro social, en el centro de día… Leemos juntos porque leer es una forma de hacer pueblo”, explica Prats.

Valoración

El jurado del Ministerio de Cultura ha valorado especialmente la capacidad de sostenibilidad y originalidad del proyecto, así como su enfoque inclusivo, participativo y colaborativo, que se articula a través del Consell Lector de Muro, un espacio que coordina agentes educativos, culturales y sociales. Esta estructura ha permitido que la Biblioteca sea una de las más activas del territorio valenciano, con un calendario anual de actividades que alcanza desde la primera infancia hasta la tercera edad.

La Biblioteca de Muro ha sido reconocida como la mejor de España en su categoría, y esto es fruto de un trabajo constante, riguroso y apasionado Fernando Picó — Concejal de Cultura de Muro

Para el regidor de Cultura, Fernando Picó, “este reconocimiento es una alegría inmensa y un orgullo compartido. La Biblioteca de Muro ha sido reconocida como la mejor de España en su categoría, y esto es fruto de un trabajo constante, riguroso y apasionado”.

Picó ha destacado “el esfuerzo, la dedicación y la ilusión de Carmina Prats y Sandra Marco, que han convertido la Biblioteca en un espacio vivo, abierto y participativo”.

Pero este premio no es solo suyo —añade—, su generosidad y buen trabajo hace que sea de todo el pueblo de Muro: de las personas que cada día leen, participan y hacen que la cultura sea parte esencial de nuestra vida colectiva. En Muro, la lectura nos une y nos hace crecer”.

Leer nos hace libres, pero también nos hace más próximos. Por eso, en Muro, la lectura no solo se promueve: se estima Carmina Prats — Bibliotecaria de Muro

El galardón incluye una dotación económica de 10.000 euros, que permitirá continuar ampliando el programa de fomento lector e impulsar nuevas líneas de trabajo y consolidando propuestas referentes como la Fiesta del Libro.

Para Carmina Prats, este reconocimiento “es un premio en todo un pueblo que estima las letras, que ha sabido hacer de la lectura una manera de vivir y de compartir”. La bibliotecaria concluye con una reflexión que resume el espíritu del proyecto: “Leer nos hace libres, pero también nos hace más próximos. Por eso, en Muro, la lectura no solo se promueve: se estima”.