La rehabilitación del barrio Font Dolça de Alcoy se atasca: desierto el segundo concurso de 4,3 millones

Segundo intento también fallido para la rehabilitación energética de 166 viviendas del barrio Font Dolça de Alcoy. La Junta de Gobierno Local ha declarado desierto este viernes el concurso para adjudicar los trabajos, valorados en 4,3 millones de euros y por los que el Ayuntamiento logró hace casi tres años una ayuda europea de 3,6 millones.

Mientras que el otro proyecto "gemelo" ya está adjudicado y los trabajos arrancarán en los próximos días, en el barrio Sagrado Corazón, por valor de 5,47 millones, el de Font Dolça se ha atascado, al no haber recibido ninguna oferta de empresas interesadas en acometer esta obra.

Tras quedar desierto en verano el primer intento, el Ayuntamiento lo volvió a sacar a licitación en septiembre por el mismo precio, pero tras una revisión del proyecto para ajustarlo más al precio de salida. Pero ha seguido sin ser atractivo para las mercantiles.

El barrio del Sagrado Corazón, en una imagen de archivo / JUANI RUZ

Desde el ejecutivo han señalado que en otras ciudades también está pasando situaciones similares, con proyectos que están quedando desiertos, y ahora el Ayuntamiento está valorando varias opciones para sacarlo adelante y que no se renuncie al proyecto, que cuenta con una jugosa subvención europea.

10,2 millones de inversión

Estos dos proyectos sumaban una inversión total de 10,2 millones de euros, de los que 9,2 millones procedían de fondos europeos, dentro del programa de ayuda a actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGeneration, gestionados a través de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y abarcaban 374 viviendas de las dos barriadas, con el objetivo de reducir en torno a un 60 % la factura eléctrica de estas viviendas.

El de Font Dolça incluía la mejora energética de 17 edificios que suman un total de 166 viviendas, con un presupuesto base de licitación de 4.276.809,56 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 10 meses.

Una de las reuniones del Ayuntamiento con los vecinos afectados por ambos proyectos / INFORMACIÓN

Y el barrio Sagrado Corazón, cuya inicio de las obras se ha anunciado para finales de octubre tras formalizarse el contrato con la adjudicataria, afecta a 18 edificios que albergan 208 viviendas, con una inversión de 4.937.598,91 euros (IVA incluido), también con un plazo de ejecución de 10 meses.

Mejoras

Las obras previstas en ambos proyectos incluyen intervenciones en la envolvente térmica de los edificios (fachadas, cubiertas y elementos comunes), reparación de tejados, trabajos de albañilería y mejoras en accesibilidad, todo con el objetivo de reducir la demanda energética y mejorar el confort de las personas residentes. También se prioriza el uso de materiales con baja huella de carbono y sistemas de gestión ambiental.

Del mismo modo los proyectos incluyen la reurbanización de los entornos de los barrios, con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas, ampliar las zonas ajardinadas y mejorar la seguridad peatonal, suprimiendo recorridos angostos y renovando la iluminación.

En ambos casos el proyecto cuenta con financiación europea del 84 % de fondos Next Generation, aportaciones del Ayuntamiento de Alcoy (10 %), de la Generalitat Valenciana (5 %) y de los vecinos beneficiarios (1 %). Es decir que los vecinos solo tiene que pagar entre 100 y 350 euros, cuando se trata de una inversión por vivienda que asciende a unos 25.000 euros.