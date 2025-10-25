Alcoy vive un caluroso Mig Any

Con unas temperaturas que han rozado los 27 grados al mediodía, Alcoy ha vivido este sábado una jornada festera muy especial. Las filaes participantes han preparado las tradicionales olletas en el parque de La Glorieta para el conocido concurso gastronómico, un plato emblemático alcoyano que, pese al calor, nunca falta en el Mig Any.

Finalmente, la Filà Benimerines se ha alzado con el primer premio, mientras que la Filà Tomasinas ha obtenido el segundo puesto.

La Filà Benimerines celebra su premio. / Juani Ruz

Desde primera hora de la mañana el ambiente festivo era más que palpable. A las 9:00 horas se ha realizado el reparto de ingredientes para que las distintas filaes pudieran comenzar a elaborar esta receta tan arraigada en la gastronomía local. Pasadas las 14:00 horas se ha dado a conocer el fallo del jurado, entre aplausos y ambiente de hermandad.

Desfile

La fiesta continuará esta tarde. A partir de las 18 horas ya se están desarrollando las esperadas Entradetes, ese desfile que convierte las calles de la ciudad en una auténtica pasarela de marchas moras y cristianas. Por la calle Sant Nicolau desfilarán 16 filaes hasta la medianoche, llenando de música, color y emoción el centro de Alcoy.

Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial de Puntos Violeta con motivo del Mig Any para garantizar la seguridad y promover unas fiestas libres de violencia machista. Así, Alcoy cierra un día de convivencia, tradición y fiesta que acerca a los festeros un poco más a los ansiados días de abril, cuando la ciudad volverá a vibrar con sus Fiestas de Moros y Cristianos.