Cocentaina se prepara para vivir una nueva edición de la Fira de Tots Sants

Cocentaina afina los últimos detalles para dar la bienvenida a la 679ª edición de la Fira de Tots Sants, una cita que, año tras año, logra reunir pasado y presente en un mismo espacio. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, la localidad se transformará en un gran escaparate donde conviven tradición, cultura, economía y ocio. No en vano, la Fira está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural (BIC), dos sellos que certifican su importancia dentro y fuera de la Comunitat Valenciana.

Este año, el certamen desplegará más de 135.000 metros cuadrados expositivos y reunirá a cerca de un millar de firmas y entidades, consolidando su papel como uno de los encuentros comerciales más potentes del país. Los visitantes podrán recorrer una amplia oferta que abarca sectores tan diversos como la maquinaria agrícola, la automoción, las energías renovables, la tecnología, la alimentación o la artesanía. Además, habrá espacios dedicados al turismo y al comercio local, demostraciones de oficios tradicionales, un mercado medieval, zonas gastronómicas y varios espacios temáticos.

El Palau Comtal, epicentro cultural

La Fira mantiene su compromiso con la cultura y el patrimonio. El Palau Comtal, joya arquitectónica de la villa, se consolida como epicentro expositivo con propuestas de gran nivel. Entre ellas destaca «Llúria. Señores y Señoras de la Tierra», organizada junto al MARQ, que repasa el legado de Roger de Llúria y el origen histórico de la Fira. También se exhibirán «Mauthausen. Muerte Silenciosa», una muestra de memoria histórica centrada en las víctimas del nazismo, y «Faros de Croacia», en colaboración con Casa Mediterráneo.

Otros espacios patrimoniales, como el Monasterio de la Mare de Déu, la Casa de l’Art, la Iglesia del Salvador o el Museo Arqueológico y Etnológico del Comtat, completan un recorrido cultural pensado para todos los públicos.

Cocentaina reafirma la fortaleza de un modelo que une economía, turismo, cultura y tradición. / INFORMACIÓN

Música, teatro y espectáculos para todos

La programación escénica llega cargada de propuestas. El Petit Palau Màgic ofrecerá espectáculos de magia familiares, mientras que el ciclo Palau a Escena, que celebra su vigésima edición, traerá teatro, danza y música al corazón del recinto. El sábado 2 de noviembre actuará el cantautor Andreu Valor con su nuevo trabajo «Els camins que elegim», y la compañía La Fam Teatre pondrá el broche final el domingo 3 con «Un batec, mil emocions».

Los jóvenes también tendrán su espacio en el escenario Fira i Festa, ubicado este año en el aparcamiento del centro comercial El Altet. Allí se celebrarán dos noches de conciertos gratuitos: el 31 de octubre, con Pep de la Tona, Cactus y Cate DJ, apostando por la música en valenciano; y el 1 de noviembre, con la sesión «Don Dale», dedicada al reggaeton clásico, con Alvama Ice, Pascal Renolt y los Don Dale DJs.

Además, la programación Sol a Sol animará la zona gastronómica de la Plaça Mossén Raduan con actuaciones de Perversió, Músics de Carrer, Mimi i els Trileros y los tributos a Estopa (Destrangis) y The Beatles (The Blisters).

La programación escénica llega cargada de propuestas. / INFORMACIÓN

Una Fira que no se detiene

Aunque los días grandes se concentran en el fin de semana, la actividad continuará durante semanas. En noviembre llegarán el Certamen Coral Fira de Tots Sants – Premio FiraCor (8 de noviembre) y el VIII Trail de montaña (9 de noviembre), mientras que en diciembre se disputará el Trofeo Internacional de Ciclocross Rafa Valls. Además, el AOVE Fòrum Internacional, previsto para 2026, se integrará en el calendario de la Fira como nueva cita anual.

Para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del evento, el Ayuntamiento de Cocentaina ha dispuesto un amplio dispositivo con más de 500 efectivos entre Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja.

El evento contará con demostraciones de oficios tradicionales, un mercado medieval, zonas gastronómicas y varios espacios temáticos. / MARC PASCUAL

Con casi siete siglos de historia, la Fira de Tots Sants sigue siendo un ejemplo de cómo una tradición puede reinventarse sin perder su esencia. Cocentaina vuelve a demostrar que economía, cultura y turismo pueden caminar juntos para mantener viva una de las ferias más antiguas y emblemáticas del Mediterráneo.