Ibi adelanta la renovación de un colector tras registrarse atascos por las lluvias

Arrancan las obras de renovación del colector de la calle Alicante de Ibi. Una actuación que estaba prevista dentro del Plan Planifica de Diputación para el 2026, pero que el Ayuntamiento ha tenido que iniciarlas ya de forma urgente tras las intensas lluvias de septiembre, que provocaron atascos en la red.

Tras una actuación provisional de urgencia por parte de la brigada de obras del Consistorio para poder asegurar la salubridad de las fincas afectadas, las obras de ejecución del nuevo alcantarillado en la calle Alicante, han comenzado esta semana, según ha informado este lunes el Ayuntamiento de Ibi.

El alcalde Sergio Carrasco, junto a la teniente de alcalde de Urbanismo, Nuria Pina y el teniente de alcalde de Servicios Públicos, Elio Verdú, han visitado las obras que consistirán en la ejecución de un nuevo colector de diámetro 600 de polietileno de alta intensidad, de acometidas individuales y de los pozos necesarios para cada una de las fincas, así como las obras complementarias de reposición de firme y aceras.

Las intensas lluvias de septiembre colapsaron un alcantarillado ya obsoleto, cuyas obras estaban previstas dentro del Plan Planifica de la Diputación de Alicante para el 2026, pero que se han tenido que adelantar necesariamente dadas las circunstancias y la problemática de una sección de red de alcantarillado incapaz de soportar las aguas residuales de la calle Alicante con calle Reyes Católicos, que han acabado brotando por las viviendas de esa misma calle y cuya precaria situación había que solventar lo antes posibles.

De esta manera, y "tras una rápida actuación provisional por parte de la concejalía de Servicios Públicos del Ayuntamiento para solventar el problema temporalmente", el Consistorio ha realizado un proceso de emergencia para licitar las obras que han comenzado ya, cuya duración serán de un mes aproximadamente, si la meteorología lo permite.

El presupuesto de las labores es de 215.000 euros, un gasto que asume en primer término el Ayuntamiento pero que se ha acordado con Diputación el abono de las mismas durante el año 2026.