La Semana de la Ciencia de Alcoy afronta los retos del cambio climático y las nuevas tecnologías

El futuro se hace realidad en Alcoy. El Campus de Alcoy de la UPV ha presentado este lunes la XXII Semana de la Ciencia. Un evento que trae este año a expertos en nanomedicina, inteligencia artificial, bioplásticos o cambio climático, entre otros.

En el acto han estado presentes el director del Campus, Pau Bernabeu; el director de la Semana de la Ciencia, Vicente Díez; y el alcalde de Alcoy Toni Francés, para dar a conocer los detalles del programa, que se desarrollará entre el 17 y el 24 de noviembre.

El director de la Semana de la Ciencia ha explicado que "esta edición se centran en retos fundamentales para la sociedad, como es el papel de Europa en el mundo y los grandes retos de los próximos años, como las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, y el cambio climático".

Cartel de la Semana de la Ciencia / INFORMACIÓN

Así, la primera conferencia será el lunes 17 de noviembre con Ramón Martínez Máñez, catedrático de Química Inorgánica de la UPV, con "La medicina del futuro: nanomedicina". El martes 18 de noviembre Santiago Carbó Valverde, catedrático de Análisis Económico de la UV, dará la charla "Economía, tecnología e inteligencia artificial".

El jueves 20 de noviembre será el momento dela conferencia "Bioplásticos: no es magia, es tecnología", por parte de Lourdes Sánchez Nácher, catedrática de la UPV. El viernes 21 de noviembre Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga, escritora y divulgadora científica, hija de famoso naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, dará la charla "Clima de cambio". Y el lunes 24 de noviembre Antonio Turiel Martínez, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ofrecerá la conferencia "El futuro de Europa".

Además, hay otras tres conferencias con la fecha pendiente de confirmación. Se trata de la que ofrecerá Mateo Valero Cortés, director fundador del Barcelona Supercomputing Center (BSC), con "La guerra de los chips, supercomputación y soberanía europea"; la charla "Inteligencia artificial y democracia" de Daniel Innerarity Grau, catedrático de Filosofía Política de la UPV; y la conferencia "La fotónica: la revolución tecnológica que definirá el siglo XXI", con Ivana Gasulla Mestre, directora del Área de Internacionalización de la UPV.

Actividades botánicas y espaciales

Y en cuanto a las actividades que se organizan desde la Semana de la Ciencia, una es la "Ruta por la Serra Mariola, paraíso botánico y arqueológico", a cargo del doctor en Biología por la UA Lluis Serra Laliga y el catedrático de Arqueología de la UA Ignasi Grau Mira. Tendrá lugar el domingo 24 de mayo de 2026.

Y la otra actividad es una observación astronómica a cargo de la Agrupación Astronómica de Alcoy, que tendrá lugar en junio de 2026.

De izquierda a derecha, el director del Campus de Alcoy, el alcalde, el director de la Semana de la Ciencia y el edil de Educación / Juani Ruz

El alcalde Toni Francés ha destacado la "extraordinaria programación para divulgar el conocimiento científico entre toda la población". Y ha recordado el reto que tiene la sociedad y las administraciones ante los "divulgadores de bulos que contaminan la sociedad, que están creando un estado de ánimo basado en mentiras y falsedades y que está dañando mucho al conjunto de la sociedad. Y tenemos que ser capaces de imponer la ciencia y el conocimiento".

Así, ha destacado que esta Semana de la Ciencia "permite hablar del cambio climático, la inteligencia artificial, las nuevas alternativas al plástico o la democracia, desde la fundamentación científica".

Y el director Pau Bernabeu ha destacado que la labor de divulgación que realiza el Campus de Alcoy a lo largo de todo el año tiene como colofón esta Semana de la Ciencia. Y ha anunciado que de cara a próximos años se va a replantear la estructura de la Semana de la Ciencia, ya que se quiere cambiar para ofrecer una conferencia cada mes, en lugar de concentrarlo todo en una semana.

Y ha destacado la presencia de la hija de Félix Rodríguez de la Fuente para explicar el cambio climático, así como la presencia de otros expertos para hablar de la medicina, la fotónica, la supercomputación, la IA, los bioplásticos o la economía.