Cultura
Estas son las dos valiosas obras que Alcoy incorpora a su patrimonio
Se trata de una pintura del alcoyano Ricardo María Navarrete y Fos, copia de "Ejecución de los Comuneros de Castilla" de Antonio Gisbert, y de un busto del alcalde republicano de Alcoy Evaristo Botella Asensi, realizado por Miguel Torregrosa Alonso
El Ayuntamiento de Alcoy, a través de la concejalía de Patrimonio Cultural, ha adquirido dos piezas que pueden considerarse de gran valor artístico e histórico para la ciudad. Se trata de una pintura del artista alcoyano Ricardo María Navarrete y Fos, copia de la célebre obra "Ejecución de los Comuneros de Castilla" de Antonio Gisbert Pérez, y un busto del escultor Miguel Torregrosa Alonso, que representa al alcalde republicano de Alcoy Evaristo Botella Asensi, fusilado tras la Guerra Civil.
La pintura, realizada por Ricardo María Navarrete y Fos (Alcoy, 1834 – Madrid, 1909), discípulo de la Academia de San Carlos y de la Escuela de San Fernando, es una copia del famoso lienzo de Antonio Gisbert Pérez "Ejecución de los Comuneros de Castilla" (1860), conservado en el Congreso de los Diputados.
El Ayuntamiento de Alcoy desea expresar su agradecimiento a la familia propietaria de ambas piezas, que con gran sensibilidad ha facilitado la adquisición ajustándose a las posibilidades económicas municipales
La obra se encuentra en excelente estado de conservación, aunque será sometida a un proceso de limpieza para eliminar los barnices oxidados que amarillean la superficie. Esta incorporación refuerza la presencia de la pintura alcoyana del siglo XIX dentro del patrimonio municipal.
El busto adquirido, obra de Miguel Torregrosa Alonso (Alcoy, 1886–1973), representa al alcalde republicano Evaristo Botella Asensi (1882–1939). Torregrosa, discípulo del tallista Alfredo Badenas, destacó en el ámbito de la imaginería religiosa y conmemorativa en la provincia de Alicante y en la Región de Murcia.
Características de las dos obras
Estas son las fichas técnicas de ambas obras:
Ricardo María Navarrete y Fos (1834–1909). Copia de "Ejecución de los Comuneros de Castilla", de Antonio Gisbert Pérez. Óleo sobre lienzo. Estado: excelente, pendiente de limpieza y eliminación de barnices oxidados.
Miguel Torregrosa Alonso (1886–1973). Busto de Evaristo Botella Asensi. Escultura en yeso o terracota patinada. Estado: bueno. Valor histórico y simbólico destacado
La escultura constituye un homenaje a una figura clave de la historia alcoyana, cuya trayectoria simboliza el compromiso cívico y la defensa de la legalidad democrática durante la II República. Botella fue el último alcalde democrático de la ciudad antes de la instauración de la dictadura franquista, y fue ejecutado al finalizar la Guerra Civil.
"El Ayuntamiento de Alcoy desea expresar su agradecimiento a la familia propietaria de ambas piezas, que con gran sensibilidad ha facilitado la adquisición ajustándose a las posibilidades económicas municipales. Gracias a su generosidad, estas obras podrán conservarse y disfrutarse por todas las alcoyanas y alcoyanos", ha destacado este lunes el concejal de Patrimonio Cultural, Ignacio Trelis.
