Alcoy dispara la tasa del cementerio hasta el doble en el caso de los más nichos más humildes

El pleno de Alcoy ha aprobado la actualización de las tasas y precios públicos conforme al IPC (2,7 % más), mientras que los impuestos se mantiene congelados. Con una excepción, la tasa del cementerio, que se dispara, en algunos casos, hasta duplicarse para los nichos más humildes. Un aumento criticado por el PP, y que el gobierno municipal ha justificado en el encarecimiento de materiales y mantenimiento, y que la tasa sigue por debajo del coste.

La sesión plenaria extraordinaria, celebrada el lunes, se aprobó la actualización de las tasas y precios públicos, en la mayor parte con el voto favorable del ejecutivo municipal formado por PSOE y Compromís, y la abstención de Guanyar.

El equipo de gobierno justifica la subida en el encarecimiento de los materiales y el mantenimiento, pese a lo que sigue siendo deficitaria la tasa

Pero la única tasa que sube más del IPC ha sido la del cementerio, donde el canon que se pagará el primer año del nicho o panteón aumenta un 104 % en el caso de los catalogados como clase A, de 259,51 a 529,37 euros, según las cifras facilitadas este martes por el PP.

Las otras tres clases de nichos aumentan en un 36 % su canon, pasando el B de 851,31 a 1.157,72 euros, el C de 1.629,97 a 2.216,63 euros, y el D pasa de 1.038,18 a 1.411,84 euros.

Críticas del PP

Este aumento ha sido duramente criticado por el PP este martes, denunciando que "Guanyar Alcoi permite una nueva subida de impuestos al apoyar el aumento de la tasa por prestación de servicios de cementerio", destacando que "esto demuestra la doble vara de medir del gobierno municipal hacia las familias alcoyanas".

El PP también carga contra Guanyar por facilitar con su abstención la subida de la tasa

Así, los populares han alertado que esta subida "supondrá que enterrar a nuestros familiares será más caro a partir del año 2026". Y destacan que "el promedio de esta tasa aumentará un 53 % en 2026 respecto a 2025", aunque el mayor incremento será para los nichos de la clase A.

"Desde el Partido Popular de Alcoy consideramos esta subida abusiva e injustificada, ya que afecta directamente a las familias alcoyanas, que ven cómo el Ayuntamiento sigue incrementando los impuestos año tras año. Hay que apuntar que el canon que más sube es el de clase A, el más económico, que va a experimentar una subida de más del 100% por lo que se está perjudicando a las familias más humildes de Alcoy", han explicado en un comunicado.

El gobierno de Toni Francés vuelve a castigar a los vecinos con una gestión basada en la presión fiscal y no en la eficiencia del gasto público Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

"La abstención de Guanyar Alcoi ha permitido que el gobierno de Toni Francés saque adelante esta medida, lo que demuestra que prefieren sostener al gobierno municipal antes que defender el bolsillo de los ciudadanos. Resulta lamentable que una formación que dice estar 'del lado de la gente trabajadora' facilite decisiones que solo suponen una mayor carga económica para los alcoyanos".

El pleno de Alcoy, en una imagen de este año / INFORMACIÓN

El portavoz del Partido Popular, Carlos Pastor, ha señalado que “desde el Partido Popular nos parece lamentable la actitud de Guanyar Alcoi, que ha hecho posible que, a partir de ahora, los alcoyanos tengamos que pagar más impuestos con la excesiva subida de la tasa de prestación de servicios del cementerio en general y del canon por concesión de nichos en particular. El gobierno de Toni Francés vuelve a castigar a los vecinos con una gestión basada en la presión fiscal y no en la eficiencia del gasto público".

Réplica

Por su parte, el ejecutivo municipal ha salido al paso poco después del comunicado del PP, reiterando que "el Ayuntamiento de Alcoy ajusta el precio del canon de los nichos del cementerio, que continúan siendo deficitarios para el Consistorio", destacando que "en el caso de las rentas más bajas, Servicios Sociales sigue asumiendo el coste".

Así, se ha insistido en que la revisión de las tasas del cementerio municipal es debido "al incremento de los costes de materiales y mantenimiento".

Se trata de una actualización progresiva, prudente y basada en criterios económicos objetivos, que busca equilibrar los costes reales sin dejar de proteger a las familias con menos recursos Vanessa Moltó — Concejal de Hacienda de Alcoy

"Según se explica en los informes justificativos a los que han tenido acceso todos los grupos municipales, esta actuación se fundamenta en el principio de equivalencia, recogido en el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL). Dicho principio establece que el importe de la tasa no puede superar en conjunto el coste real o previsible del servicio, pero debe ser suficiente para cubrirlo", han explicado desde el Consistorio.

Costes de los últimos nichos

"En el caso del canon de la concesión de los nichos del cementerio, la modificación viene motivada por la necesidad de adecuar los importes actuales al coste efectivo del servicio. El coste total de la construcción del último bloque de nichos ha sido de 143.000 euros para 168 unidades, con una media de 851 euros por nicho", han recordado.

A esta cantidad hay que sumar los gastos de mantenimiento anual, estimados en 10 euros por año, que durante los 25 años de concesión representan 250 euros adicionales. Además, se han incorporado los gastos de urbanización necesarios para el desarrollo de los nuevos bloques de nichos -movimiento y nivelación de tierras, redes de saneamiento y drenaje, conexiones de agua y electricidad, pavimentación de accesos, zonas verdes y elementos de seguridad y señalización- con una valoración total de 25.200 euros, es decir, 150 euros más por nicho.

En conjunto, el coste total por unidad asciende a 1.251 euros, a los que se aplica el 2,7% del IPC, alcanzando un coste actualizado de 1.284,78 euros por concesión.

Adecuación progresiva

Por ello, se ha propuesto una adecuación progresiva del canon, de manera que las tarifas se acerquen gradualmente al coste real del servicio. El importe total por columna se estima en 5.139,11 euros (la suma de las cuatro clases). El reparto del canon se ha realizado de manera diferenciada y se ha considerado que la clase A, que tan solo cubría un 6,87% del coste total, necesitaba un ajuste especial. Aun con la actualización, esta tarifa continúa estando un 41,2% por debajo del coste real estimado, han explicado desde el ejecutivo.

Además, "los informes técnicos indican que el servicio de enterramiento es igualmente deficitario en un 50 %".

Cabe recordar, por otra parte, que el Ayuntamiento, a través del Departamento de Servicios Sociales, "sigue asumiendo el canon en el caso de las familias con rentas más bajas, garantizando que ninguna persona quede desatendida por motivos económicos".

Menor presión fiscal

Según los datos oficiales, Alcoy sigue siendo una de las ciudades con menor presión fiscal -es decir, donde menos impuestos paga cada habitante- en comparación con municipios de tamaño similar. La recaudación por habitante se sitúa en 448,51 euros, frente a una media provincial de 627,53 euros, una media estatal de 667,13 euros y 669,59 euros en municipios del mismo rango poblacional.

La concejala de Hacienda, Vanessa Moltó, ha explicado que “este ajuste es una medida técnica y necesaria para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos. Se trata de una actualización progresiva, prudente y basada en criterios económicos objetivos, que busca equilibrar los costes reales sin dejar de proteger a las familias con menos recursos”.

Habría que planificar a más largo plazo la posibilidad de que para que al ciudadano no le suponga un aumento tan drástico Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

Moltó ha añadido que “nuestro compromiso es mantener unos servicios municipales de calidad, transparentes y viables, al tiempo que seguimos situando a Alcoy entre las ciudades con una menor presión fiscal de su categoría”.

Guanyar

Por su parte, en el pleno el portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, explicó que "sobre el tema del excesivo aumento del cementerio, deberían plantearse otras alternativas, que yo en estos momentos no las tengo, porque sé que es un servicio muy deficitario para el Ayuntamiento de Alcoy y que hace mucho tiempo que no aumentan las tasas en ese aspecto, pero habría que planificar a más largo plazo la posibilidad de que para que al ciudadano no le suponga un aumento tan drástico".

Y desde Vox su portavoz David Abad ha criticado las subidas de las tasas y ha pedido "un plan para mejorar la eficiencia de los servicios", para así no tener que subir tasas y precios públicos y poder bajar impuestos.