La primera helada llega al interior de Alicante, con 26 grados de máxima en la Vega Baja

Llega la primera helada de la temporada en un inicio de semana con fuertes contrastes en Alicante. En la noche del lunes al martes puntos de Villena, Pinoso o Xixona bajaron por primera vez este otoño de los 0 grados, mientras que en la Vega Baja el lunes se rozaron los 26 grados de máxima.

Eso sí, en los próximos días no se prevén valores tan bajos en el interior, ya que habrá una subida de las mínimas de unos tres grados. Y también existe riesgo de lluvias, pero en un principio de poca importancia, entre el martes y el jueves.

La previsión para esta semana es que en el litoral el mercurio se sitúe entre los 24 y los 26 grados y una mínima de unos 16 grados, mientras que en el interior la máxima oscilará entre los 19 y los 23 grados, con la mínima se moverá entre los 8 y los 12 grados.

Varias personas sin camiseta la pasada semana junto al Postiguet / ALEX DOMINGUEZ

En cuanto al fin de semana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera es que la máxima en la costa se sitúe entre los 25 y 26 grados, con unas mínimas de unos 15 o 16 grados, por lo que es previsible que en las horas centrales del día, si se mantiene esta previsión, las playas vuelvan a ser un punto de afluencia destacado coincidiendo con la entrada de noviembre.

De cualquier forma, son unos valores mucho más bajos que los de la pasada semana, cuando se llegaron a superar los 32 grados con un tiempo prácticamente veraniego en la costa.

La noche más fría

Así, la noche del lunes al martes ha sido por ahora la más fría en la provincia de Alicante, después de que la pasada semana todavía se registraran varias noches tropicales en el litoral -sin bajar el mercurio de los 20 grados- o incluso se rondara la noche ecuatorial -sin bajar de 25 grados-.

Alicante vuelve al verano: la playa del Postiguet se llena de vida en pleno octubre / Alex Domínguez

Según la red de Avamet, la mínima más baja se ha registrado en Xixona, en la zona de La Sarga, en la linde con Alcoy, con -1,5 grados, seguida de Pinoso (El Rodriguillo) con -0,9 y Villena con -0,1. Además. Onil registró 0,8 grados, Agres 0,9 y Banyeres 1,3. En el otro extremo se ha situado Xàbia, con una mínima de 17,2, grados, Pego con 15,9 y Tàrbena con 15,8 grados. En Alicante capital la mínima se ha movido entre los 13 y 14 grados, en las próximas noches subirá a los 16 grados.

En cuanto a las máximas, el lunes se llegaron a los 25,7 grados en Orihuela, aunque este martes se esperan unos 23 grados y una nueva subida de unos 2 o 3 grados en los próximos días.

Previsión

La previsión de Aemet para la provincia de Alicante para este martes es de cielo poco nuboso o despejado tendiendo al final del día a intervalos de nubes altas en general y a nuboso en el interior. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad sur y en ligero ascenso o sin cambios en el resto; máximas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a flojo de componente sur, localmente moderado en el litoral norte.

Para el miércoles se espera cielo nuboso tendiendo a muy nuboso, sin descartar precipitaciones débiles de forma dispersas. Temperaturas en ascenso, más acusado en el caso de las mínimas. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente este en horas centrales, tendiendo a sureste moderado en el litoral a últimas horas.