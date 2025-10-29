Alcoy pide evitar el acceso Sur por las obras de remodelación

Evitar el acceso Sur de Alcoy por las obras de reurbanización de una de las principales arterias de la ciudad. Las obras de remodelación de este vial empezaron el mes pasado y avanzan a buen ritmo, pero en los próximos meses se pueden producir restricciones puntuales. Y aunque no se cerrará complemente al tráfico, el Ayuntamiento aconseja a los turismos evitar este acceso.

Esta es una actuación estratégica que transformará la entrada a la ciudad desde Alicante y permitirá una conexión directa con El Molinar a través de un nuevo vial urbanizado, con iluminación, zonas verdes y mejoras en la seguridad vial y peatonal.

Un operario en las obras el mes pasado / Juani Ruz

Y el Ayuntamiento de Alcoy ha recomendado este miércoles que, mientras duren los trabajos, los vehículos particulares utilicen preferentemente otros accesos a la ciudad, ya que, aunque se ha conseguido evitar un cierre completo de la vía, podrán producirse restricciones y retenciones en determinados momentos debido al transporte de materiales y a la propia ejecución de las obras.

Esta actuación permitirá ganar un nuevo espacio de acceso a El Molinar, mejor integrado y totalmente urbanizado, que conectará mejor esta zona con la ciudad y pondrá en valor uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de Alcoy Lorena Zamorano — Concejal de Turismo y Fondos Europeos de Alcoy

Así mismo, se solicita que el acceso sur se utilice principalmente para el tráfico pesado y para los vehículos que necesiten acceder a los polígonos industriales cercanos.

La intervención, adjudicada a la empresa Pavasal, cuenta con un presupuesto de 1.933.425 euros (IVA incluido) y está financiada con fondos europeos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El plazo de ejecución es de seis meses, doce semanas menos de lo previsto inicialmente gracias a una mejora técnica presentada por la empresa.

Trabajos de remodelación del acceso Sur / Juani Ruz

Los trabajos se están desarrollando en el tramo de 695 metros de la antigua N-340, comprendido entre la rotonda de El Molinar y la de la Font Roja (CV-797).

Nueva vía ciclopeatonal

El proyecto incluye la creación de una nueva vía ciclopeatonal y paisajística, aceras más amplias, nueva pavimentación, alumbrado eficiente, conexión WiFi y mejoras en el drenaje y los servicios urbanos. Además, se construirá un nuevo ramal de 200 metros que unirá la rotonda con el futuro acceso al Conjunto Histórico de El Molinar, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y se dotará a la zona de plazas de aparcamiento y ajardinamiento para revitalizar este entorno emblemático.

El Consistorio quiere reservar el acceso para los vehículos pesados de los polígonos cercanos

La concejal de Turismo y Fondos Europeos, Lorena Zamorano, ha destacado que “esta actuación permitirá ganar un nuevo espacio de acceso a El Molinar, mejor integrado y totalmente urbanizado, que conectará mejor esta zona con la ciudad y pondrá en valor uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de Alcoy”.

Zamorano ha añadido que “somos conscientes de que las obras pueden generar molestias y pedimos comprensión y paciencia a la ciudadanía; los resultados compensarán con creces las incomodidades temporales, porque ganaremos una entrada sur más moderna, segura y digna de nuestra ciudad”.

Esta actuación forma parte de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, impulsada con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana y la Secretaría de Estado de Turismo, con financiación de la Unión Europea-NextGenerationEU.